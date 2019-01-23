Диссоциативное
расстройство (раздвоение) личности – очень серьезная болезнь. Это
психическое расстройство, при котором человек ощущает себя то одной, то
другой персоной. Именно такой диагноз поставили президенту Украины Петру Порошенко.
Диссоциативное
расстройство (раздвоение) личности – очень серьезная болезнь. Это
психическое расстройство, при котором человек ощущает себя то одной, то
другой персоной. Именно такой диагноз поставили президенту Украины .
Глава
государства периодически делает взаимоисключающие заявления, путает
одно с другим. Порошенко давно обвиняют в непоследовательности, а его
странное поведение во время публичных выступлений уже стало притчей во
языцех.
Есть
вопросы и к внешнему виду украинского президента. За последние годы он
похудел, под глазами появились огромные мешки, лицо осунулось. Но самое
заметное изменение – седина. Темная, густая шевелюра за последние годы
стала белой.
Критики уверены: с лидером Незалежной
что-то не так. Политолог Владимир Корнилов проанализировал поведение
президента и его высказывания и пришел к выводу – глава государства
страдает раздвоением сознания.
Такой
вывод эксперт сделал после того, как в очередной раз
продемонстрировал свои "глубокие" исторические познания. Лидер Незалежной
ранее вспомнил об объединении Украинской народной республики
Западно-Украинской народной республики в 1919 году в единое государство.
"Порошенко
демонстрировал раздвоение сознания, говоря, что это день объединения,
но при этом не смогли объединиться. Сам праздник – ни что иное, как
демонстрация этого раздвоения (сознания. – Прим.ред.)", – цитирует Корнилова .
Политолог
напомнил, что Западно-Украинская народная республика вообще ничего не
контролировала. При этом эксперт напомнил, что современная Украина мнит
себя правопреемником Украины советской, которая и "выперла" УНР. "Она
попросту не признала это объединения и победила петлюровцев", – сказал
аналитик.
Украинская
народная республика возникла в ноябре 1917 года после Октябрьского
переворота в России. В январе 1918 года IV Универсалом Центральной рады она провозгласила независимость.
Напомним,
Петр Порошенко готовится вступить в предвыборную гонку, которая
началась в конце декабря. Выборы президента Украины 2019 пройдут в марте
2019 года. Пока шансы на победу у лидера Незалежной крайне невысокие, его рейтинг упал ниже 10%.