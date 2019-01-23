Местное американское издание возмутилось громкими заявлениями СМИ, о том, что из-за сильных холодов замерз Ниагарский водопад. Такие ледяные пейзажи, как сейчас, можно наблюдать здесь зимой практически каждый год. Но снимки, которые публикуют люди в соцсетях, действительно будто из сказки.

Местное американское издание The Buffalo News возмутилось громкими заявлениями телеканала CNN, которые подхватили и другие СМИ, о том, что из-за сильных холодов замерзли воды обычно стремительного Ниагарского водопада.Издание отмечает, что когда зимой становится холодно, то частично он, действительно, покрывается льдом, и пресса передает новости с драматическими заголовками о превратившейся в лед Ниагаре.На самом деле это не так: водопад не замерз, и местные журналисты в данном контексте просят "оставить Ниагару в покое".Специалисты объясняют, что воды ее текут настолько быстро и стремительно, что "на лету" просто не успевают замерзнуть. И даже в тех местах, где сверху появился лед, под ним вода продолжает свое движение.В ручеек Ниагарский водопад из-за "заблокировавших" его глыб льда превращался лишь однажды — 30 марта 1848 года, напоминает местная пресса.А такие ледяные пейзажи, как сейчас, можно наблюдать здесь зимой практически каждый год. Но трудно не согласиться с теми интернет-пользователями, которые публикуют в соцсетях завораживающие снимки, будто из сказки: это действительно очень красиво.Посмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от Emma Grafham (@nostalgikid) 21 Янв 2019 в 11:54 PSTПосмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от Inge Groot (@ingegroot) 21 Янв 2019 в 12:37 PSTПосмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от Inge Groot (@ingegroot) 21 Янв 2019 в 12:52 PST