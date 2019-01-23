Фотографии Татьяны Навки, снятые во время отдыха фигуристки на Мальдивах, удивили экспертов. Вкуса у звезды нет – такой вердикт вынесла основатель студии красоты Dajmur Маргарита Андрианова. Однако топ-стилист знает, как решить эту проблему.

Фотографии Татьяны Навки, снятые во время отдыха фигуристкина Мальдивах, удивили экспертов. Вкуса у звезды нет – такой вердикт вынесла основательстудии красоты Dajmur Маргарита Андрианова. Однако топ-стилист знает, какрешить эту проблему.Предметом обсуждения стал снимок , переполошивший всю Сеть.После публикации фотографии в Instagramфигуристки пользователи долго пытались разглядеть – есть ли под полупрозрачнымплатьем нижнее белье.Однако главная проблема, как выяснилось, вовсе не в наличииили отсутствии трусов – а в отсутствии вкуса. По крайней мере, так считаеттоп-стилист Маргарита Андрианова."Тот редкий случай, когда во времена моды на винтажкто-то умудрился найти несовременный фасон настолько безвкусный, что дажестаромодность его не спасает. И эта резинка на талии совершенно не подчеркиваетфигуру – скорее, наоборот", – комментирует снимок Навки эксперт по красоте.По словам Андриановой, плюсы – свои черты лица и отсутствиеявных следов ботокса и неумелого хирургического вмешательства. Эксперт считает,что с такой внешностью очень пошли бы пастельные тона и стиль оверсайз водежде.МакияжТатьяне подойдет любой дневной макияж с затемнением внешнейскладки века и мягкой растушевкой, персиковые нюансы добавят свежести. Хорошейидеей будет обыграть цвет румян с макияжем глаз.ПрическаДля того, чтобы волосы выглядели роскошно, к сожалению, малопросто отрастить их и распустить. Даже если вы – блондинка, да-да, даже в этомслучае. стоит либо задуматься о стильной стрижке, либо заняться уходом заволосами. А лучше сделать и то, и другое."Таня, остриги их, просто сделай это! В конце концов,Эма Уотсон, Рианна и Лилли Коллинз только выиграли от короткой стрижки", -советует Навке Андрианова.