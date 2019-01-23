Фотографии Татьяны Навки, снятые во время отдыха фигуристки
на Мальдивах, удивили экспертов. Вкуса у звезды нет – такой вердикт вынесла основатель
студии красоты Dajmur Маргарита Андрианова. Однако топ-стилист знает, как
решить эту проблему.
Фотографии Татьяны Навки, снятые во время отдыха фигуристки
на Мальдивах, удивили экспертов. Вкуса у звезды нет – такой вердикт вынесла основатель
студии красоты Dajmur Маргарита Андрианова. Однако топ-стилист знает, как
решить эту проблему.
Предметом обсуждения стал снимок , переполошивший всю Сеть.
После публикации фотографии в Instagram
фигуристки пользователи долго пытались разглядеть – есть ли под полупрозрачным
платьем нижнее белье.
Однако главная проблема, как выяснилось, вовсе не в наличии
или отсутствии трусов – а в отсутствии вкуса. По крайней мере, так считает
топ-стилист Маргарита Андрианова.
"Тот редкий случай, когда во времена моды на винтаж
кто-то умудрился найти несовременный фасон настолько безвкусный, что даже
старомодность его не спасает. И эта резинка на талии совершенно не подчеркивает
фигуру – скорее, наоборот", – комментирует снимок Навки эксперт по красоте.
По словам Андриановой, плюсы – свои черты лица и отсутствие
явных следов ботокса и неумелого хирургического вмешательства. Эксперт считает,
что с такой внешностью очень пошли бы пастельные тона и стиль оверсайз в
одежде.
Макияж
Татьяне подойдет любой дневной макияж с затемнением внешней
складки века и мягкой растушевкой, персиковые нюансы добавят свежести. Хорошей
идеей будет обыграть цвет румян с макияжем глаз.
Прическа
Для того, чтобы волосы выглядели роскошно, к сожалению, мало
просто отрастить их и распустить. Даже если вы – блондинка, да-да, даже в этом
случае. стоит либо задуматься о стильной стрижке, либо заняться уходом за
волосами. А лучше сделать и то, и другое.
"Таня, остриги их, просто сделай это! В конце концов,
Эма Уотсон, Рианна и Лилли Коллинз только выиграли от короткой стрижки", -
советует Навке Андрианова.