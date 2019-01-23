Самолет, летевший из Нанта в Кардифф, пропал возле острова
Гернси в понедельник. В Сети появилось последнее аудиосообщение, которое
отправил один из пассажиров, – аргентинский футболист Эмилиано Сала.
Самолет, летевший из Нанта в Кардифф, пропал возле острова
Гернси в понедельник. В Сети появилось последнее аудиосообщение, которое
отправил один из пассажиров, – аргентинский футболист Эмилиано Сала.
Спортсмен отправил голосовое сообщение в групповой чат WhatsApp.
Он рассказал, что самолет находится в ужасном состоянии. боится, что
воздушное судно может упасть в любой момент.
"Братишка, я без сил. Переделал кучу дел в Нанте, а сейчас я
в самолете, который, похоже, вот-вот развалится, лечу в Кардифф… Если через
полтора часа от меня не будет новостей, то я не знаю, нужно ли будет посылать
кого-то, чтобы найти меня. Папа, как же мне страшно", – передает его слова .
Полиция острова уже второй день ведет поиски пропавшего
самолета. На борту находились двое человек – футболист и пилот. В ходе операции были задействованы воздушные и морские средства Великобритании, Франции и островов в
проливе Ла-Манш. Спасатели уже обнаружили обломки самолета. Глава поисковой группы
Джон Фитцджеральд считает, что у полиции нет шансов найти выживших пассажиров.
"Если самолёт действительно оказался в воде, то шансов
выжить у пассажиров нет. Температура воды сейчас около 10-11 градусов – это
очень холодно, человек без защиты может продержаться при такой температуре не
более часа. Если они погибли, то тела мы найдём, но не знаю когда – сегодня или
через две-три недели. Там сильное течение", – передает "Советский Спорт"
комментарий пресс-службы полиции Гернси.