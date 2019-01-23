Самолет, летевший из Нанта в Кардифф, пропал возле острова Гернси в понедельник. В Сети появилось последнее аудиосообщение, которое отправил один из пассажиров, – аргентинский футболист Эмилиано Сала.

Самолет, летевший из Нанта в Кардифф, пропал возле островаГернси в понедельник. В Сети появилось последнее аудиосообщение, котороеотправил один из пассажиров, – аргентинский футболист Эмилиано Сала.Спортсмен отправил голосовое сообщение в групповой чат WhatsApp.Он рассказал, что самолет находится в ужасном состоянии. боится, чтовоздушное судно может упасть в любой момент."Братишка, я без сил. Переделал кучу дел в Нанте, а сейчас яв самолете, который, похоже, вот-вот развалится, лечу в Кардифф… Если черезполтора часа от меня не будет новостей, то я не знаю, нужно ли будет посылатького-то, чтобы найти меня. Папа, как же мне страшно", – передает его слова .Полиция острова уже второй день ведет поиски пропавшегосамолета. На борту находились двое человек – футболист и пилот. В ходе операции были задействованы воздушные и морские средства Великобритании, Франции и островов впроливе Ла-Манш. Спасатели уже обнаружили обломки самолета. Глава поисковой группыДжон Фитцджеральд считает, что у полиции нет шансов найти выживших пассажиров."Если самолёт действительно оказался в воде, то шансоввыжить у пассажиров нет. Температура воды сейчас около 10-11 градусов – этоочень холодно, человек без защиты может продержаться при такой температуре неболее часа. Если они погибли, то тела мы найдём, но не знаю когда – сегодня иличерез две-три недели. Там сильное течение", – передает "Советский Спорт"комментарий пресс-службы полиции Гернси.