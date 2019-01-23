Руководители французского клуба Пари Сен-Жермен намерены в летнее трансферное окно усилить состав своей команды полузащитником мадридского Атлетико Антуаном Гризманном и нападающим Реала Каримом Бензема.

Руководители французского клуба "Пари Сен-Жермен" намерены в летнее трансферное окно усилить состав своей команды полузащитником мадридского "Атлетико" Антуаном Гризманном и нападающим "Реала" Каримом Бензема.Французских футболистов парижане рассматривают в качестве замены Неймара и Килиана Мбаппе, которые грядущим летом могут уйти в "Реал". Как сообщает еженедельник "Футбол" со ссылкой на As, Гризманн является приоритетным трансфером для боссов "ПСЖ". Не отпугивает их и сумма отступных, которая указана в действующем контракте – 200 миллионов евро.В случае с Бензема у французского клуба могут возникнуть трудности, поскольку сам игрок не желает уходить из "Королевского клуба".В текущем сезоне Гризманн стал автором девяти голов и семи результативных передач в 20 матчах. Бензема же в 20 играх национального первенства имеет на своем счету семь забитых мячей и два голевых паса.