Эксперты продолжают обсуждать главный скандал королевской семьи. Известный авторитетный журналист уверен, что у Меган Маркл нет шансов обойти Кейт Миддлтон по популярности.

Эксперты продолжают обсуждать главный скандал королевской семьи. Известный авторитетный журналист уверен, что у Меган Маркл "нет шансов" обойти КейтМиддлтон по популярности.Поклонники британской монархии стали сравнивать поведениедвух герцогинь сразу после того, бывшая актриса вышла замуж за принца Гарри. ЭкспертЙоми Адегок утверждает, что воспринимается фанатами как "диснеевскаязлодейка". Они всегда будут относиться к ней требовательнее и строже, чем к женеУильяма."Ей приписали образ диснеевской злодейки – разведенной женщиныс афроамериканскими корнями и любовью к черным платьям (серьезное нарушениепротокола). Возлюбленная принца Гарри никогда не будет иметь успеха упублики. Хотя герцогини часто ведут себя одинаково, реакция поклонников можетбыть очень разной. Кейт тоже неоднократно нарушала протокол – носила юбки вышеколена, но критики не разносили ее так сильно", – написала Адегок в своей статье для TheGuardian.Известно, что конфликт между герцогинями привел к тому, что сыновья принцессы Дианы перестали ладить друг с другом. Недавнои принц Гарри сообщили о том, что собираются покинуть Кенсингтонский дворец. Пара жила в Ноттингемском коттедже рядом с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон. Герцог и герцогиня Сассекские переберутся в Фрогмор-хаус в Виндзоре, который находится в 20 милях от дома старшего сына принца Чарльза.Более того, бывшая актриса отказалась рожать ребенка в частном корпусе Lindo Wing в Госпитале Святой Марии. Именно здесь появились на свет трое наследников Кейт Миддлтон: принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи. Эта новость в очередной раз укрепила слухи о вражде королевских особ.