Глава группы по поиску футболиста Кардифф Сити Эмилиано Салы Джон Фитцджеральд сообщил СМИ, что в воде недалеко от места пропажи самолета были найдены обломки.

Глава группы по поиску футболиста "Кардифф Сити" Эмилиано Салы Джон Фитцджеральд сообщил СМИ, что в воде недалеко от места пропажи самолета были найдены обломки.Поиски проходят в районе Ла-Манша. Ищут частный самолет, пропавший с радаров в понедельник вечером. Он совершал перелет из Нанта в Кардифф. Во время полета спортсмен отправил другу прощальное голосовое сообщение, в котором сетовал на состояние лайнера."Поисковый самолет обнаружил различные обломки, после чего в этот район были направлены спасательная шлюпка и находящаяся поблизости рыбацкая лодка, — сказал Фитцджеральд, которого цитирует Чемпионат.com. — В записях говорится, что они нашли подушку, ярко-оранжевый предмет рядом с тускло окрашенной коробкой и множество белых предметов в воде, плавающих рядом с куском белого металла, который был немного согнут".Спасательная операция с участием воздушных и морских сил Великобритании и Франции возобновилась в среду на рассвете. Как сообщила полиция острова Гернси, в данный момент рассматриваются четыре сценария событий. Приоритетным является поиск плота, на котором футболист и пилот самолета могли спастись после посадки на воду.