Пока россияне утепляются из-за наступивших заморозков, отечественные звезды по-прежнему предъявляют общественности горячие скандалы и шокирующие заявления. Дни.ру собрали в одном месте все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 23 января 2019 года.

Пока россияне утепляются из-за наступивших заморозков, отечественные звезды по-прежнему предъявляют общественности горячие скандалы и шокирующие заявления. "Дни.ру" собрали в одном месте все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 23 января 2019 года.Народного артиста России Иосифа Кобзона исключили из санкционного списка, в который артист попал из-за ситуации на Украине. Таким образом, певцу посмертно разрешили въезд на территорию стран Евросоюза.Документ с данным решением был опубликован на официальном портале базы данных Евросоюза. Запись с упоминанием Кобзона "должна быть исключена из приложения к постановлению от 2014 года" в связи со смертью российского певца.Материал дополняется.Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 23 января 2019 года, читайте в и специальных .