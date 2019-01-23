Ссора двух старшеклассников вылилась в эвакуацию всех учеников школы №1 в подмосковном Звенигороде - один из них поджег куртку соперника, после чего пламя перекинулось на другие вещи. Руководитель местного комитета по образованию Дмитрий Шиков заявил, что эвакуация прошла в штатном режиме, но многие родители с ним не согласились, и сделанные учениками видеозаписи говорят в их пользу.

Ссора двух старшеклассников вылилась в эвакуацию всех учеников школы №1 в подмосковном Звенигороде — один из них поджег куртку соперника, после чего пламя перекинулось на другие вещи. Руководитель местного комитета по образованию Дмитрий Шиков заявил, что эвакуация прошла в штатном режиме, но многие родители с ним не согласились, и сделанные учениками видеозаписи говорят в их пользу.Инцидент произошел в 12:40 в минувший вторник, 22 января, а его причиной, по предварительной версии, стало выяснение отношений между двумя учениками — один из них в отместку поднес горящую зажигалку к куртке соперника.По данным Шикова, произошло задымление на первом этаже школы, система оповещения людей о пожаре сработала оперативно, а сама эвакуация детей в отапливаемые помещения спорткомплексов "Орленок" и "Ядро" прошла в штатном режиме."Пожарную сигнализацию мои дети не услышали. Пищала внизу тонко, но уже гораздо позже. Запасные выходы были закрыты. У моей дочери сгорело пальто. Сначала стояли дети на улице, потом завели в "Орлёнок". Ребенок вызвал такси и стояла ждала на морозе около школы. Куртки, пальто — это ерунда, главное, нет пострадавших. К эвакуации есть вопросы. Дети плакали, не все учителя оказались готовы к нештатной ситуации. Это должен быть урок", — написала одна из мам.На сделанных учениками кадрах видно, что многие из них не понимали, куда бежать и что делать, на выходе возникла давка и, как следствие, паника. По счастью, никто из школьников и их учителей не пострадал.