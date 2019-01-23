23 января (12 января по старому стилю) 1722 года Указом Петра I была учреждена московская полиция...

Руководство и коллегия Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Москве поздравляют руководителей, личный состав, работников и ветеранов с Днем образования московской полиции в системе Министерства внутренних дел Российской Федерации!23 января (12 января по старому стилю) 1722 года Указом Петра I была учреждена московская полиция.За три века своего существования столичная полиция прошла непростой путь становления и развития, претерпев множество реорганизаций, реформ и переименований. Во все времена сотрудники полиции самоотверженно стояли на страже правопорядка, рискуя жизнью и здоровьем, на высоком уровне обеспечивали охрану общественного порядка и безопасность в городе. Служба в московской полиции укрепила доверие граждан, ведь главной целью всегда была и остается их защита от преступных посягательств.Уважаемые коллеги! От всей души поздравляю вас с Днем образования московской полиции!Особые слова благодарности выражаю ветеранам, чей значительный вклад в воспитание личного состава обеспечивает развитие и укрепление традиций службы. Передаваемый опыт является примером для каждого поколения сотрудников органов внутренних дел.Желаю вам выдержки в благородном деле служения Родине, успехов во всех начинаниях, крепкого здоровья, счастья и всего самого наилучшего вам и вашим семьям!