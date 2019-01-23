Все 12 моряков, пострадавших при пожаре на танкерах, доставлены в стационар Керченской городской больницы номер 91. Их состояние оценивается как средней степени тяжести.

Все 12 моряков, пострадавших при пожаре на танкерах, доставлены в стационар Керченской городской больницы номер 91. Их состояние оценивается как средней степени тяжести. Если не возникнет осложнений и серьезных последствий переохлаждения, таких как пневмония, морякам не понадобится длительного лечения, сообщают медики.У двух пострадавших было повышенное давление, передает ТАСС. Еще несколько моряков получили заболевание горла, вызванное переохлаждением. Двое пострадавших госпитализированы с небольшими ожогами.22 января в Черном море за пределами территориальных вод России загорелись два судна-газовоза — "Маэстро" и "Канди", принадлежащие турецкой компании Millenium Denizcilik Chemy. Пожар вспыхнул в момент перегрузки топлива с одного танкера на другой. Погибли 10 человек, 12 пострадали. На борту "Канди" было 17 человек – 9 граждан Турции и 8 – Индии. На борту "Маэстро" было 15 моряков, в том числе – также граждане Турции и Индии.