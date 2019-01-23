Журналисты раздобыли новое видео (где все видно) кровавой драки Максима Виторгана и Константина Богомолова. Говорят, после жестких разбирательств на месте событий появилась Ксения Собчак.

Журналисты раздобыли новое видео (где все видно) кровавой драки Максима Виторгана и Константина Богомолова. Говорят, после жестких разбирательств на месте событий появилась Ксения Собчак.Шумиха вокруг кровавого столкновения Максима Виторгана и Константина Богомолова, в результате которого режиссеру сломали нос, обрастает новыми подробностями. В частности, появилось новое видео драки мужчин, причиной которой, говорят, стала Ксения Собчак.В ролике, любезно предоставленном Life, видно, как двое мужчин стоят на улице друг напротив друга, и один, что выше и крупнее, что-то говорит второму. Затем наносит удар в лицо. Другой, схватившись за лицо, отходит, и в этот момент получает второй удар, скорее, больше похожий на оплеуху. Тем не менее, побитый мужчина падает. Соперник хватает его за руку, как бы стараясь поднять, но тот встает сам, и тогда мужчина толкает его. Второй, с разбитым лицом, отбегает от зачинщика драки и, обходя его за несколько метров, уходит обратно в кафе, откуда, как утверждают СМИ, мужчины вышли.Тем самым, видно, что никаких охранников, которые якобы растаскивали мужчин, нет (впрочем, это не значит, что их не было, ведь ранее было обнародовано другое видео, на котором, правда, ничего не видно). Как утверждает РЕН ТВ, после драки мужчин на месте событий появилась Ксения Собчак. Она вбежала в кафе после того, как туда вернулся побитый Константин Богомолов, осмотренный медиками (уже уехавшими к этому времени). При этом, как утверждает источник, Максима Виторгана в заведении не было.Материал дополняется