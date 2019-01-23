28 января на канале НТВ состоится премьера остросюжетного сериала Возмездие. Главную роль в картине – бывшего спецназовца ГРУ Юрия Шатохина – сыграл Павел Прилучный. Появится в проекте и его жена Агата Муцениеце.

28 января на канале НТВ состоится премьера остросюжетного сериала "Возмездие". Главную роль в картине – бывшего спецназовца ГРУ Юрия Шатохина – сыграл Павел Прилучный. Появится в проекте и его жена Агата Муцениеце."Меня сразу привлёк сценарий, местами он, конечно, жесткий, но зато правдивый, – рассказал "Дни.ру" . – И в итоге получилась очень интересная история про человека, который готов на все, чтобы защитить свою семью, ее честь и свое имя. Он готов отстоять право на жизнь в небольшом городке. Мой герой – военный, который раньше служил по контракту в Сирии. И вдруг он понимает, что его семья, его маленькая дочка – это то единственное, что по-настоящему необходимо ему в жизни. Он все отодвигает на второй план и пытается наладить отношения со своей семьей. Так закручивается непростая ситуация, в которой он в итоге пытается разобраться".Создатели уделили особое внимание сценам драк, единоборств, трюкам и эффектным приемам, многие из которых Павел Прилучный мастерски исполнил сам. "Раньше я часто занимался. Сейчас не хватает времени, но в любое свободное время стараюсь посещать зал. Мой вид спорта – это бокс, но сейчас я не спрингую, потому что можно так "наспринговаться", что смен отложить парочку. Как-то надо держать лицо в форме. В юношестве я занимался и даже получал какие-то награды, это было мне интересно, надеюсь, что в кино это будет убедительно", – заверил артист.Напомним, что накануне выхода сериала общественность потрясла новость, что жестоо избил свою супругу Агату Муцениеце. Позже актриса заявила, что это неправда и обвинила СМИ в клевете. Мол, журналисты забыли написать, что Прилучный избил ее до полусмерти, а сама она уже два года беременна, но не может родить.