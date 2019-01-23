В России растет внутренняя конкуренция между вузами - это является важнейшим условием для повышения уровня науки в стране, сообщил президент РФ Владимир Путин, выступая сегодня на заседании попечительского совета МГУ им. Ломоносова.

В России растет внутренняя конкуренция между вузами — это является важнейшим условием для повышения уровня науки в стране, сообщил президент РФ Владимир Путин, выступая сегодня на заседании попечительского совета МГУ им. Ломоносова. Прямую трансляцию мероприятия вел телеканал "Россия 24"."Конечно, МГУ по большинству показателей в авторитетных рейтингах опережает все российские высшие учебные заведения. Это очевидный факт. При этом укрепляются позиции новых сильных лидеров в высшем образовании", — отметил сообщил глава государства, добавив, что "некоторые вузы уже, что называется, дышат в спину".По мнению Владимира Путина, чтобы оставаться лидером, МГУ необходимо сохранять фундаментальность, лучшие традиции, но в тоже время постоянно стремиться к обновлению, избавляться от всего, что может сдерживать развитие.Президент напомнил, что требования талантливой молодежи становятся все более высокими."Они готовы работать как раз с большим напряжением в расчете на то, что это принесет и большие результаты", — пояснил он.