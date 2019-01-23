Президент РФ Владимир Путин рассказал, что Россия будет продолжать аккуратную и спокойную работу по включению самбо в число олимпийских видов спорта. Об этом он сообщил на заседании Попечительского совета Института стран Азии и Африки МГУ.

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что Россия будет продолжать "аккуратную" и "спокойную" работу по включению самбо в число олимпийских видов спорта. Об этом он сообщил на заседании Попечительского совета Института стран Азии и Африки МГУ."Безусловно, должны, можем и будем продвигать (включение самбо в олимпийскую программу), — сказал Путин, которого цитирует "Интерфакс". — Аккуратно, спокойно. Это непростой вопрос, но мы им занимаемся. Непростой, в том числе потому, что у нас там почти нет конкурентов".Кроме того, президент назвал самбо "национальным видом спорта" в России, который "синтезирован из разных видов единоборств народов СССР".