Глава МВД России определил приоритетные направления деятельности полиции региона на ближайший период.

«Сегодня Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев в ходе рабочей поездки в Кабардино-Балкарскую Республику провел оперативное совещание с руководством республиканского Министерства», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Глава МВД России определил приоритетные направления деятельности полиции региона на ближайший период, указал на необходимость усиления мер по противодействию экономической преступности и экстремизму, дал поручения по совершенствованию системы обеспечения безопасности дорожного движения.Кроме того, Министр посетил Отдел МВД России по Черекскому району, ознакомился с условиями несения службы дежурной сменой, сотрудниками подразделений уголовного розыска, по борьбе с экономическими преступлениями и по вопросам миграции. Особое внимание Глава ведомства уделил организации работы по предоставлению государственных миграционных услуг населению. Владимир Колокольцев побеседовал с личным составом и пожелал сотрудникам успехов в службе, после чего осмотрел помещения изолятора временного содержания, сданного в эксплуатацию в декабре 2018 года.Затем Министр направился в Северо-Кавказский институт повышения квалификации (филиал) Краснодарского университета МВД России, где встретился с профессорско-преподавательским составом.