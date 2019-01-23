Тестируют безналичный способ оплаты. Сразу на нескольких автобусных маршрутах города уже 2-й день пассажирам предлагают оплатить проезд банковской картой. Перевозчик АДМ тестирует устройства-валидаторы, которые печатают билеты-чеки, на маршрутах №28, 7С и 9С. Кроме того, расплатиться картой можно в автобусах 22С и 55С.

Тестируют безналичный способ оплаты. Сразу на нескольких автобусных маршрутах города уже 2-й день пассажирам предлагают оплатить проезд банковской картой. Перевозчик "АДМ" тестирует устройства-валидаторы, которые печатают билеты-чеки, на маршрутах №28, 7С и 9С. Кроме того, расплатиться картой можно в автобусах 22С и 55С. Они работают без кондукторов, там пассажиров обилечивают водители. Всего установлено 15 мобильных и 2 стационарных валидатора.На тестовых маршрутах пассажир по-прежнему может предъявить проездной или оплатить проезд наличными. В этом случае электронный билет выдаст пассажиру кондуктор, для работы с валидатором у кондуктора есть своя карта. Но перед наличной оплатой пассажиру предложат попробовать новый способ оплаты с помощью карты.Важный момент, с помощью валидатора можно расплачиваться картами любых банков, где есть функция бесконтактной оплаты. То есть карточку нужно лишь приложить. На билете печатается информация, в какой день, час и на каком маршруте был оплачен билет. На тестирование оборудования дается всего три дня, однако, компания попросит подрядчика продлить срок хотя бы на 2 недели. Когда систему введут на всех маршрутах, пока неизвестно, это зависит от результатов тестирования.Как сообщают представители компании, по результатам первого тестового дня, количество проданных билетов в сравнении с прежними рулонными не изменилось, а значит, новая система не сокращает время обилечивания. Со вчерашнего дня около 100 раз пассажиры оплатили проезд банковской картой. В связи с новой системой, по данным компании-перевозчика жалоб от пассажиров не поступало. По сути пока, у кондуктора при себе есть привычная сумка с мелочью и купюрами, валидатор, который печатает билеты и привычные билеты в рулоне, на всякий случай, если система валидатора зависнет и он не напечатает пассажиру билет. Работать с валидаторами кондукторов обучили заранее.Андрей Малый, генеральный директор компании АДМ: "Эта техника, которую мы получили в эксплуатацию, она настолько простая, что собственно и обучение было коротким. Кондукторов мы вывозили с представителями компании-оператора. Это тестовый режим, обучаться люди будут в процессе эксплуатации. От пассажиров ни одной жалобы не было".