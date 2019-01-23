Украинская телеведущая призналась, что сейчас в ее жизни наступил непростой период. Регина Тодоренко была вынуждена обратиться за помощью к психологу.

Украинская телеведущая призналась, что сейчас в ее жизнинаступил непростой период. Регина Тодоренко была вынуждена обратиться за помощьюк психологу.В своем микроблоге в Instagram звездарассказала, что иногда ей хочется сбежать от всех накопившихся забот. Но в тоже время ведущая понимает, что ей необходимо взять себя в руки и самостоятельно найти причину всех проблем."Иногда просто хочется бросить все и сбежать отвсего мира на другую планету в надежде, что где-то там далеко ты обретешьсчастье, но, как говорит моя мама: "Ты можешь уехать куда угодно и думать, чтобудешь счастливее, но забываешь, что ты возьмёшь с собой туда себя", -поделилась .Ведущая передачи "Орел и решка" также сообщила, что столкнулась с предательством близкого человека. Тем не менее она не хочет делать этому человеку плохо, потому что, по ее мнению, зло в любом случае вернется к обидчику "в троекратном размере".конце свое длинного монолога певица призналась, что собирается сходить к психологу дляконсультации. Звезда поинтересовалась, как ее поклонники относятся к таким специалистам.Этот пост насторожил подписчиков украинской телеведущей.Некоторые предположили, что страдает от послеродовой депрессии– психического расстройства, которое развивается у молодых мам после рожденияребенка."Это называется послеродовой синдром, организм восстанавливается игормоны снова прыгают", "Возможно, у вас послеродовая депрессия. Это пройдет, нерасстраивайтесь", – написали комментаторы. Пользователи пожелализвезде сил и терпения в воспитании малыша.