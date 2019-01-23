Украинская телеведущая призналась, что сейчас в ее жизни
наступил непростой период. Регина Тодоренко была вынуждена обратиться за помощью
к психологу.
Украинская телеведущая призналась, что сейчас в ее жизни
наступил непростой период. Регина Тодоренко была вынуждена обратиться за помощью
к психологу.
В своем микроблоге в Instagram звезда
рассказала, что иногда ей хочется сбежать от всех накопившихся забот. Но в то
же время ведущая понимает, что ей необходимо взять себя в руки и самостоятельно найти причину всех проблем.
"Иногда просто хочется бросить все и сбежать от
всего мира на другую планету в надежде, что где-то там далеко ты обретешь
счастье, но, как говорит моя мама: "Ты можешь уехать куда угодно и думать, что
будешь счастливее, но забываешь, что ты возьмёшь с собой туда себя", -
поделилась .
Ведущая передачи "Орел и решка" также сообщила, что столкнулась с предательством близкого человека. Тем не менее она не хочет делать этому человеку плохо, потому что, по ее мнению, зло в любом случае вернется к обидчику "в троекратном размере".
В
конце свое длинного монолога певица призналась, что собирается сходить к психологу для
консультации. Звезда поинтересовалась, как ее поклонники относятся к таким специалистам.
Этот пост насторожил подписчиков украинской телеведущей.
Некоторые предположили, что страдает от послеродовой депрессии
– психического расстройства, которое развивается у молодых мам после рождения
ребенка.
"Это называется послеродовой синдром, организм восстанавливается и
гормоны снова прыгают", "Возможно, у вас послеродовая депрессия. Это пройдет, не
расстраивайтесь", – написали комментаторы. Пользователи пожелали
звезде сил и терпения в воспитании малыша.