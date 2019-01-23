Известная актриса Светлана Ходченкова примерила новый образ. Популярная артистка прошлась по подиуму на показе российского дизайнера Ульяны Сергеенко.

Известная актриса Светлана Ходченкова примерила новый образ. Популярная артистка прошлась по подиуму на показе российского дизайнера Ульяны Сергеенко.В париже проходит Неделя высокой моды. Состоялся показ и дизайнера Ульяны Сергеенко, которую считают одним из самых успешных российских модельеров за рубежом. По подиуму прошлось множество моделей, в том числе и именитых. К примеру, Наталья Водянова. Однако особое внимание привлекла к себе .Ради показа популярная актриса прервала свой отпуск, который проводила на Бали. Фотографиями с райского острова артистка регулярно баловала многочисленных подписчиков своей странички в Instagram. А теперь фанаты радуются снимкам с показа в Париже.По их мнению, Светлана Ходченкова стала настоящим украшением мероприятия и заткнула за пояс прочих моделей, в том числе и Наталью Водянову. "Ходченкова самая классная) (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "Безумная энергетика, Светлана вы прекрасны", "Очень крутая 🔥🔥🔥🔥, моя любимая", "Светлана, вы – идеал! Всех благ вам, счастья и удачи во всем!!!", "СВЕТЛАНА У ВАС ТАКОЕ КРАСИВОЕ ЛИЦО. КАК ГОВОРЯТ ПОРОДИСТАЯ ДЕВОЧКА. ТАКИХ БОЛЬШЕ НЕТ", "Свет, смотришь на тебя, аж дух захватывает от твоей энергии и харизмы😍 вот ведь расцеловал тебя боженька😆👍 красивая, яркая, талантливая – восхищаюсь!!!! Счастья тебе женского, самого всамделишного, радости житейской каждый день", – восхитились поклонники.