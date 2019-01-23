150 нелегальных хостелов выявили в ходе масштабной проверки в Басманном районе Москвы. Две трети из них уже закрыты. Незаконную деятельность остальных планируют пресечь в ближайшее время.

150 нелегальных хостелов выявили в ходе масштабной проверки в Басманном районе Москвы. Две трети из них уже закрыты. Незаконную деятельность остальных планируют пресечь в ближайшее время.Дверь не заперта, внутри тишина — жильцы нелегального хостела попрятались по комнатам. Большинство — мигранты. Цены скромные — 300 рублей за сутки (и это в 10 минутах от Комсомольской площади). Постояльцы предлагают позвонить хозяйке, которая изображает изрядное удивление.- Мы сейчас находимся в хостеле.- Это не хостел, это квартира!- У вас проживают иностранные граждане без регистрации.- Как это, как это проживают?Хозяйка квартиры на место так и не приехала, зато прибыл Роспотребнадзор. Его специалисты особенно оценили курилку на месте кладовки и маленьких обитателей кухонных ящиков. Даже если предположить, что хостел организован легально, нарушений масса."Условия оставляют желать лучшего, стирка белья организована здесь же. Уборка осуществляется (а может и не осуществляется вообще) бытовыми моющими средствами, специализированные средства отсутствуют", — говорит Анастасия Линов, ведущий специалист-эксперт территориального управления Роспотребнадзора по Москве в ЦАО.Но главное — никакого отдельного входа, только через подъезд жилого дома.В соседнем доме на Новой Басманной тоже хостел, он покрупнее — почти на 50 мест. Цены здесь еще ниже — всего 250 рублей за койку. Постояльцев едва ли не больше, чем жильцов в подъезде.- Очень сомнительный контингент. Эксцессы с милицией вплоть до поножовщины у нас случаются, к сожалению, постоянно.- Недавно был случай с кровопролитием, человека избили прямо в этой квартире и выгнали в подъезд.- Мы поставили цветы — люди ходят в них в туалет.Администратор парирует: мол, у них строгие правила. Запрещают курить в подъезде и штрафуют за шуршание пакетами. Но документов, разрешающих хостел, не показывает.- Это хостел, гостиница, квартира и все это гости?- В субаренду мы сдаем места. Никаких нарушений нет. Сколько раз приходили — мы здесь, значит все нормально.Заселяют в такие хостелы в основном по знакомству, никаких вывесок и других опознавательных знаков нет."Очень сложно выявлять именно такие хостелы, потому что нет информации в Интернете. Квартира является не коммунальной. Скорее всего собственник кому-то сдал в аренду, а здесь проживают уже субарендаторы", — объясняет Любовь Васильева, помощник Басманного межрайонного прокурора.Оба хостела находятся буквально в двух шагах от отделения полиции. Там сейчас ждут владельцев с объяснительными. А прокуратура, тем временем, готовит административные дела и выписывает штрафы на десятки тысяч рублей, а также заявление о приостановке деятельности сомнительных гостиниц.