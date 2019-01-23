Наша страна может столкнуться с нехваткой недорогих отечественных лекарственных препаратов. О такой опасности предупредили в Национальной ассоциации производителей фармацевтической продукции и медицинский изделий (АПФ). Участники отрасли отмечают, что аптечным сетям гораздо выгоднее продавать дорогие зарубежные аналоги, чем более доступные и не уступающие по эффективности российские препараты. Эксперты бьют тревогу: снижение доступности лекарственных препаратов ставит под угрозу жизнь и здоровье миллионов граждан.

Наша страна может столкнуться с нехваткой недорогих отечественныхлекарственных препаратов. О такой опасности предупредили в Национальнойассоциации производителей фармацевтической продукции и медицинскийизделий (АПФ). Участники отрасли отмечают, что аптечным сетям гораздовыгоднее продавать дорогие зарубежные аналоги, чем более доступные и неуступающие по эффективности российские препараты. Эксперты бьют тревогу:снижение доступности лекарственных препаратов ставит под угрозу жизнь издоровье миллионов граждан.Бизнес-модель аптечных сетей приводит к росту объемов иностранныхпрепаратов на российском фармацевтическом рынке и вымыванию недорогихотечественных лекарств, подчеркнули в АПФ. По мнению членов ассоциации,отечественные производители сталкиваются с устойчивой дискриминацией состороны фармритейлеров. Причина кроется в более высокой прибыли, которуюполучают аптечные сети от реализации иностранных препаратов.Согласноисследованию DSM Group "Фармацевтический рынок России", в денежномвыражении зарубежные лекарства занимают устойчивое лидирующее положениена отечественном рынке – на их долю приходится 70% стоимости всехпроданных препаратов.Для российской продукции, несмотря нагосударственную политику импортозамещения, такая планка пока остаетсянедостижимой. Эксперты отрасли жалуются, что иностранные препаратылидируют с долей от 75 до 85% в таких важнейших категориях, как лечениесердечно-сосудистых, респираторных заболеваний, болезнейпищеварительного тракта.Исполнительный директор Российской ассоциации аптечных сетей (РААС)Нелли Игнатьева призывает посмотреть на ситуацию под другим углом. По еесловам, необходимо учитывать не общую стоимость проданных медикаментов,а количество реализованных лекарственных упаковок. И вот здесьотечественная продукция вырывается вперед – более 60% у российскихтоваров против 30% – у иностранных. "Зарубежные препараты не доминируют,просто мы тратим на них в три раза больше", – пояснила Игнатьева.Междутем сами представители аптечных сетей признают: 60% – это, в том числе,цитрамон, анальгин, активированный уголь и прочие нехитрые лекарственные препараты из 90-х, которыми мы пользуемся ежедневно. Нодругую часть, утверждает Игнатьева, составляют узкоспециализированныелекарства. "Это реальные препараты, для серьезных заболеваний, в томчисле онкологических", – отметила исполнительный директор РААС.Однаков Национальной ассоциации производителей уверены: аптечным сетямгораздо выгоднее торговать импортными лекарствами, цены на которые внесколько раз выше российских аналогов. По словам президента АПФ,академика РАН Сергея Колесникова, доля доступных препаратов в сегментедо 500 рублей на рынке продолжает снижаться, а дорогих (более 500) –расти.Иными словами, прибыль аптечных сетей на продажахиностранных медикаментов – гораздо выше, чем на отечественных. В такихусловиях фармритейлеры отдают предпочтение зарубежной продукции, чтоприводит к дискриминации российского производителя, бьют тревогу в АПФ.В уже упомянутом обращении члены ассоциации заявили, что аптечныесети делают неплохие деньги только лишь на том, что позволяютпроизводителям разместить продукцию на своих полках. Назывался и размертребуемого бонуса – 30-60% от стоимости объема поставки.Масла вогонь подлил авторитетный телеграм-канал . 17 января онразместил у себя публикацию канала Медиатехнолог, где приводятсярасценки на заведение товара в аптечные сети. Подлинность этойинформации подтвердить сложно, но фигурирующие в ней цифры впечатляют.По подсчетам авторов материала, производителю за наличие одногопрепарата в 1000 аптеках нужно выложить от 12 миллионов рублей, а втрети российских аптеках – до четверти миллиарда. При этом в статьеприводятся ценники на весь ассортимент услуг, в том числе на обучение ипредоставление отчетности о продажах."Представители аптечногобизнеса который день рапортуют, что с отечественными производителями уних проблем нет, а вина на самом деле лежит на производителяхотечественных лекарств, и вообще таких конских бонусов они не берут, аесли и берут, то совсем немного", – говорится в публикации.Нелли Игнатьева о прайс-листе на вхождение в ассортимент слышитвпервые. "Такого прайса нет ни у одной аптеки, я очень удивлена. Естьинтерес производителя в продвижении своей продукции, включении вассортимент", – прокомментировала она публикацию.По ее мнению,между изготовителями и аптечными сетями – обычные коммерческиеотношения. "Какие-то лекарства окажутся на прилавках, если производительдоговорится с аптекой, а кто-то не достигнет соглашения. Вот перед намимолодой человек. Одна девушка улыбнется и сразу пойдет, а другую надоеще в кино пригласить", – добавила она.ПредседательКоординационного совета РААС Евгений Нифантьев развил мысль своейколлеги. По его мнению, если продукт востребован покупателем, то войти ваптечную сеть не составит труда. "Но если непонятно как препарат будетпродаваться, то аптечная сеть просит некие бонусы за вхождение, чтобыхотя бы перекрыть те убытки, которые могут возникнуть в случае плохихпродаж лекарства", – пояснил он.При этом представители аптечных сетей периодически жалуются на низкуюмаржинальность бизнеса – от одного до нескольких процентов.Складывается впечатление, что они стоят у грани выживания. Однакоежегодно в стране стабильно появляются сотни новых точек. Значит, бизнесвполне себе живет и неплохо здравствует."Просто онииспользуют виды доходов, которые формируются из бюджетов производителейлекарственных средств, вынужденных оплачивать высокие маркетинговыебонусы, наличие определенных препаратов в аптеке, выкладку, проведение акций и даже обучение персонала аптек", – цитирует Сергея Колесникова .Приэтом сами участники аптечной отрасли признают, что отечественнаяпродукция порой не может конкурировать с западной. Но корень проблем онивидят в недостаточно активном продвижении отечественных лекарств, в томчисле засилье рекламы иностранных препаратов. "Недостаточнопопуляризирован отечественный производитель, нужно, чтобы потребительбыл проинформирован, что есть качественные российские препараты", –полагает он.Доминирование зарубежных лекарств в стоимостномвыражении представители аптечных сетей объясняют тем, что иностранныепроизводители – гораздо крупнее российских, да и времени на "разбег" уних было больше. "Доля отечественных производителей в целом постепенногод от года растет. но у них пока нет возможности стать такими жекрупными, как огромные межнациональные фармацевтические производители соборотами в сотни миллиардов", – пояснил Евгений Нифантьев.Генеральный директор фармацевтической компании Solopharm ОлегЖеребцов уверен: рано или поздно эффективные и доступные российскиепрепараты вытеснят иностранные.Остается вопрос – когда все-такинаступит светлое "завтра" для отечественного фармацевтическогопроизводителя, а главное – доживет ли он до него?По мнениюпрезидента АПФ Сергея Колесникова, заверения о поддержке аптекамиотечественного производителя не соответствуют действительности. Впротивном случае в ТОП-15 компаний рынка лекарственных препаратов былобы не две российские компании, как сейчас, а гораздо больше.Ещеодной головной болью для производителей эксперты называют монополизациюфармацевтического рынка. "ТОП-20 сетей консолидируют 42% рынка, даннаядинамика наблюдается за счет агрессивного укрупнения крупных игроков ипоглощения ими более мелких сетей и аптек", – пояснил Сергей Колесников.Некоторые участники рынка действуют в рамках крупныххолдингов. Так, группа компаний "Протек" объединяет производство – ЗАО"ФармФирма "Сотекс", дистрибуцию и аптечную сеть – "Ригла". Генеральныйдиректор "Сотекс" Вадим Яцук признал: все компании являются частьюединого холдинга."Я руковожу производственным сегментом, вкоторый входят "Сотекс" и предприятие в Липецкой области, у нас двебольших мощных площадки, плюс есть небольшие предприятия в Питере, вМоскве", – рассказал он.Своим положением участники холдинга непользуются, уверяет Яцук. "Я могу на тех же условиях, что и другиекомпании, прийти в "Риглу", и аптечная сеть рассмотрит мое предложение",– заявил он. Тем не менее, налицо аффилированность производства,дистрибуции и продаж в рамках одной структуры.Ситуацией на российском рынке лекарств серьезно встревоженаобщественность. В прошлом месяце Общероссийский народный фронт провелмасштабный рейд по аптекам нескольких городов. Нарушения были выявлены почти в каждой второй торговой точке.Вомногих аптеках в продаже не было лекарств из обязательного минимальногонабора препаратов. Доступных препаратов на прилавках не нашлось, затопродавцы предлагали покупателям аналоги по цене в несколько раз выше. Аэто – дополнительный удар по кошельку, особенно для пенсионеров.Сейчасв фармацевтическом сообществе активно обсуждается программа развитияотрасли до 2030 года. Один из приоритетов – увеличение экспортаотечественных препаратов.Но прежде, чем снабжать российскимилекарствами иностранных потребителей, необходимо обеспечить имисобственных граждан. От доступных и качественных медицинских препаратовзависит здоровье людей. А это уже вопрос национальной безопасности иустойчивости России в неспокойном, стремительно меняющемся мире.