Президент России Владимир Путин остался доволен переговорами с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

Президент России Владимир Путин остался доволен переговорами с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.Как передает ТАСС, об этом глава государства проинформировал журналистов по итогам переговоров Москвы и Токио.Путин подчеркнул, что поддерживает с Абэ активный рабочий контакт и встречается с ним уже четвертый раз за последние шесть месяцев. Президент РФ считает, что диалог на высшем уровне подкрепляется плотным диалогом по линии правительств и парламентов обеих стран.По мнению Путина, столь интенсивный политический процесс является подтверждением заинтересованности России и Японии в развитии сотрудничества, в том числе в вопросе заключения мирного договора.Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, российско-японские переговоры продолжатся, и впереди еще будет немало двусторонних раундов.