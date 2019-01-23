Президент России Владимир Путин остался доволен переговорами с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.
Президент России Владимир Путин остался доволен переговорами с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.
Как передает ТАСС, об этом глава государства проинформировал журналистов по итогам переговоров Москвы и Токио.
Путин подчеркнул, что поддерживает с Абэ активный рабочий контакт и встречается с ним уже четвертый раз за последние шесть месяцев. Президент РФ считает, что диалог на высшем уровне подкрепляется плотным диалогом по линии правительств и парламентов обеих стран.
По мнению Путина, столь интенсивный политический процесс является подтверждением заинтересованности России и Японии в развитии сотрудничества, в том числе в вопросе заключения мирного договора.
Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, российско-японские переговоры продолжатся, и впереди еще будет немало двусторонних раундов.