В России число студентов, недовольных своими учебными заведениями, по итогам 2018 года выросло на 6% - до 40,5%. Причем самыми недовольными оказались студенты педагогических (65,6%) и медицинских вузов (53%).

В России число студентов, недовольных своими учебными заведениями, по итогам 2018 года выросло на 6% — до 40,5%. Причем самыми недовольными оказались студенты педагогических (65,6%) и медицинских вузов (53%). Таковы данные исследования "Российские вузы глазами студентов", которое провели МИА "Россия сегодня" и проект "Типичный абитуриент".Больше всего недовольство среди обучающихся вызывает пожилой возраст преподавателей и их незаинтересованность в предмете, плохое отношение к студентам, скучные лекции и семинары, коррупция. Кроме того, студенты жаловались на слишком легкую или слишком сложную учебу, проблемы с общежитием и неоправдавшиеся ожидания от образовательной программы.Так же исследование показало, что самые недовольные студенту учатся в регионах (44,9%), а самые "счастливые" – в Москве. Те, кто всем доволен, как правило учатся в классических вузах (46,1%) и учреждениях социально-экономической направленности (45,6%).По мнению руководителя проекта "Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня" Натальи Тюриной, проведенное исследование поможет разобраться, почему в стране растет количество недовольных студентов, несмотря на активное развитие российских вузов.