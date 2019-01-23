Диссоциативное расстройство (раздвоение) личности – очень серьезная болезнь. Это психическое расстройство, при котором человек ощущает себя то одной, то другой персоной. Именно такой диагноз поставили президенту Украины Петру Порошенко.

Диссоциативноерасстройство (раздвоение) личности – очень серьезная болезнь. Этопсихическое расстройство, при котором человек ощущает себя то одной, тодругой персоной. Именно такой диагноз поставили президенту Украины .Главагосударства периодически делает взаимоисключающие заявления, путаетодно с другим. Порошенко давно обвиняют в непоследовательности, а егостранное поведение во время публичных выступлений уже стало притчей воязыцех.Естьвопросы и к внешнему виду украинского президента. За последние годы онпохудел, под глазами появились огромные мешки, лицо осунулось. Но самоезаметное изменение – седина. Темная густая шевелюра стала белой.Критики уверены: с лидером Незалежнойчто-то не так. Политолог Владимир Корнилов проанализировал поведениепрезидента и его высказывания и пришел к выводу – глава государствастрадает от раздвоения сознания.Такойвывод эксперт сделал после того, как в очередной разпродемонстрировал "глубокие" исторические познания. Лидер Незалежной вспомнил об объединении Украинской народной республики и Западно-Украинской народной республики в 1919 году."Порошенкодемонстрировал раздвоение сознания, говоря, что это день объединения,но при этом они не смогли объединиться. Сам праздник – не что иное, какдемонстрация этого раздвоения (сознания. – Прим. ред.)", – цитирует Корнилова .Политолог отметил, что Западно-Украинская народная республика вообще ничего неконтролировала. При этом он напомнил, что современная Украина мнитсебя правопреемником Украины советской, которая и "выперла" УНР. "Онапопросту не признала это объединение и победила петлюровцев", – сказаланалитик.Украинскаянародная республика возникла в ноябре 1917 года после Октябрьскогопереворота в России. В январе 1918 года IV Универсалом Центральной рады она провозгласила независимость.Напомним, что Петр Порошенко готовится вступить в предвыборную гонку, котораяначалась в конце декабря. Выборы президента Украины пройдут в марте2019 года. Пока шансы на победу у лидера Незалежной крайне невысокие – его рейтинг упал ниже 10%.