Мэр Москвы Сергей Собянин 22 января отреагировал на призывы защитников старины сохранить знаменитый Дом Булошникова на Большой Никитской. В своем Твиттере он написал, что все аргументы нужно спокойно проанализировать, провести дополнительную экспертизу и принять взвешенное решение.

Мэр Москвы Сергей Собянин 22 января отреагировал на призывы защитников старины сохранить знаменитый Дом Булошникова на Большой Никитской. В своем "Твиттере" он написал, что "все аргументы нужно спокойно проанализировать, провести дополнительную экспертизу и принять взвешенное решение".Судьба дома купца Булошникова на Большой Никитской вызвала жаркие споры. Считаю, что все аргументы нужно спокойно проанализировать, провести дополнительную экспертизу и принять взвешенное решение. https://t.co/vWMqCnK8ig— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 22 января 2019 г.На своем персональном сайте мэр Москвы отметил, что "публичные слушания по судьбе дома купца Булошникова были жаркими"."Одни утверждали, что это исторически ценный объект. Другие доказывали, что после многочисленных реконструкций это просто новодел на месте бывшего купеческого дома", — написал Сергей Собянин.Мэр столицы подчеркнул, что показания сильно разнились: "Одни говорили, что здание планируется снести, другие наоборот, что не собираются это делать".Мнения разделились и относительно высоты здания, отмечает Собянин. "Одни считают, что увеличение до 32 метров нарушит гармонию старинной улицы, другие — что на улице Большая Никитинская уже достаточно зданий, которые выше этой отметки", – пишет московский мэр."Считаю, что все эти доводы и аргументы нужно спокойно проанализировать, провести дополнительную экспертизу и после этого принять взвешенное решение", — резюмирует Собянин.В последние недели москвичи, которым небезразлична судьба исторических зданий столицы, бурно обсуждают будущее здания XIX века — дома №17 по Большой Никитской улице, известного также как Дом Булошникова.Тысячи людей в соцсетях публикуют воззвания против планов реконструировать или вовсе снести этот уникальный дом, каких в столице осталось и так не слишком много.Особо активные выходили на одиночные пикеты, приходили на публичные слушания с призывом услышать их.В соцсетях активно распространяются письма к властям Москвы с хэштегами не трогать #ДомБулошникова и #БольшаяНикитская17.В защиту этого старинного здания выступили и многие известные личности.Так, например, народная артистка Светлана Немоляева записала видеообращение к мэру Москвы Сергею Собянину от имени актеров Театра Маяковского.Актриса говорит, что она – москвичка в третьем поколении, как и другие защитники старой Москвы, просит защиты для этого дома, мимо которого уже 60 лет ходит в Театр Маяковского.Немоляева обращает внимание на то, что дом – в прекрасном состоянии, он стоит углом, что большая редкость для Москвы, да и далее идут старинные дома."Это старая Москва! Я умоляю сохранить этот облик!" — призывает народная артистка от своего имени и имени своих коллег.Светлана Немоляева также обращает внимание на то, что бурями, которые прошли по нашей стране, и так уже уничтожено многое из исторического наследия.Даже если говорить о туризме, то туристов везут не в районы-новостройки, а в исторический центр, обращает внимание актриса и добавляет, что в Театре Маяковского нет людей, которые "были бы за строительство на этом месте алчными застройщиками элитных квартир".Вступились за Дом Булошникова и известные телеведущие, и писатель Сергей Шаргунов. Он отметил, что этот дом вписан в историю Москвы и нуждается в попечительстве властей, потому что является архитектурной ценностью, связан с Серебряным веком, здесь бывали многие замечательные люди."Приходят разные поколения. Что останется от любимого города?" – задается вопросом писатель, отмечая, что "историческое здание сегодня под тенью дамоклова меча, и это — реальность".