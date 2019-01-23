Правоохранители не обнаружили оружия и взрывчатых веществ у Павла Шаповалова, подозреваемого в захвате рейса Сургут - Москва, а также на борту самого самолета.

Правоохранители не обнаружили оружия и взрывчатых веществ у Павла Шаповалова, подозреваемого в захвате рейса Сургут – Москва, а также на борту самого самолета. Такая информация появилась на сайте Следственного комитета РФ.Самолет был осмотрен следователями. Они изъяли биологические образцы, которые позднее были отправлены на исследование.В ближайшие дни следствие будет ходатайствовать об аресте Павла Шаповалова. Об этом СМИ сообщили представители пресс-службы СК России.Сейчас Павел Шаповалов официально задержан в порядке статьи №91 УПК Российской Федерации. В ближайшее время Шаповалову будет предъявлено обвинение, передает ТАСС.Во вторник, 22 января, самолет "Аэрофлота", следовавший рейсом SU1515 Сургут – Москва, совершил вынужденную посадку в аэропорту Ханты-Мансийска, напоминает, передает РИА Новости. Во время полета пьяный мужчина требовал изменить курс следования борта и пытался прорваться в кабину пилотов. Его задержали. Возбуждено дело по статье "Угон воздушного судна, сопряженный с угрозой применения насилия".