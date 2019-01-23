41-летнему Павлу Шаповалову, который пытался угнать самолет Аэрофлота в Афганистан, предъявлено обвинение. Следствие обратится в суд с ходатайством об аресте обвиняемого. Кроме того, угонщику назначена психиатрическая экспертиза.

41-летнему Павлу Шаповалову, который пытался угнать самолет "Аэрофлота" в Афганистан, предъявлено обвинение. Следствие обратится в суд с ходатайством об аресте обвиняемого. Кроме того, угонщику назначена психиатрическая экспертиза.Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко подчеркнула, что алкоголя, наркотических и психотропных веществ в крови задержанного за воздушное хулиганство мужчины не обнаружено. Психолого-психиатрическая экспертиза Шаповалову назначена, учитывая неадекватность его поведения на борту самолета и тяжесть совершенного преступления.Угонщику самолета предъявлено обвинение по части 2 статьи 211 Уголовного кодекса России ("Угон воздушного судна, сопряженный с угрозой применения насилия").22 января 2019 года Петр Шаповалов пытался прорваться в кабину пилотов во время рейса SU1515 из Сургута в Москву. Он потребовал развернуть самолет на Афганистан, угрожая в противном случае применить оружие против находящихся на борту пассажиров. На борту самолета были в это время 71 пассажир, включая пятерых детей, и семеро членов экипажа Boeing737-800. Командир экипажа решил посадить самолет в Ханты-Мансийске. Экипаж убедил злоумышленника, что без дозаправки самолет в Афганистан не долетит.Борт развернулся и спустя некоторое время благополучно приземлился в столице Югры. Здесь спецназ задержал угонщика. Оружия и взрывчатых веществ у него при обыске не обнаружили. В доме у Шаповалова в Сургуте проведен обыск. Опрошены его родственники и знакомые. Павел Шаповалов был ранее судим за порчу имущества, был оштрафован за дебоши в пьяном виде.На допросе обвиняемый в угоне самолета мужчина так и не смог объяснить, почему и зачем он просил пилотов лететь в Афганистан.