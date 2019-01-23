Отрекшийся от престола ради женитьбы на обладательнице
титула Мисс Москва король Малайзии готовит документы на развод. Брак
Мухаммада V и русской
красавицы Оксаны Воеводиной продлился несколько месяцев.
Отрекшийся от престола ради женитьбы на обладательнице
титула "Мисс Москва" король Малайзии готовит документы на развод. Брак
Мухаммада V и русской
красавицы Оксаны Воеводиной продлился несколько месяцев.
Сказка о русской Золушке Оксане Воеводиной, вышедшей замуж
за короля, судя по всему, подошла к несчастливому концу. По данным
телеграм-канала "Только никому", пара разводится.
"Поговаривают, что сейчас идет процесс подготовки
соответствующих документов. Брак продлился несколько месяцев. Зато какая
свадьба в Барвихе была!", – пишет телеграм-канал.
Российская модель Оксана Воеводина в прошлом году вышла
замуж за короля. Шикарную свадьбу для родственников и друзей 25-летней Оксаны
49-летний король Малайзии Мухаммад V сыграл в подмосковной Барвихе. Платье для
невесты шил Валентин Юдашкин. Сообщалось, что ради возлюбленного модель приняла
ислам и взяла мусульманское имя Рихана.
6 января стало известно, что султан Мухаммад V отрекся от
престола. В официальном заявлении малайзийского королевского дворца сообщалось,
что причина – состояние здоровья монарха. Однако, по другой информации, решение
было вызвано резким недовольством правителей регионов Малайзии браком короля с
россиянкой Оксаной . Новый король страны будет избран 24 января.
Позже появились сообщения о том, что бывший король Малайзии и
его молодая супруга, "Мисс Москва-2015" Оксана Воеводина ждут
ребенка. Как писали СМИ, супруги хотят полностью посвятить себя семье.
Ранее пользователи Сети раскопали детали прежней жизни
Оксаны Горбатенко-. В 2013 году девушка, поразительно похожая на
Оксану, участвовала во втором сезоне реалити-шоу "Каникулы в Мексике"
на MTV. 20-летняя Воеводина пришла на проект под именем Ксения Дягилева.