Отрекшийся от престола ради женитьбы на обладательнице титула Мисс Москва король Малайзии готовит документы на развод. Брак Мухаммада V и русской красавицы Оксаны Воеводиной продлился несколько месяцев.

Отрекшийся от престола ради женитьбы на обладательницетитула "Мисс Москва" король Малайзии готовит документы на развод. БракМухаммада V и русскойкрасавицы Оксаны Воеводиной продлился несколько месяцев.Сказка о русской Золушке Оксане Воеводиной, вышедшей замужза короля, судя по всему, подошла к несчастливому концу. По даннымтелеграм-канала "Только никому", пара разводится."Поговаривают, что сейчас идет процесс подготовкисоответствующих документов. Брак продлился несколько месяцев. Зато какаясвадьба в Барвихе была!", – пишет телеграм-канал.Российская модель Оксана Воеводина в прошлом году вышлазамуж за короля. Шикарную свадьбу для родственников и друзей 25-летней Оксаны49-летний король Малайзии Мухаммад V сыграл в подмосковной Барвихе. Платье дляневесты шил Валентин Юдашкин. Сообщалось, что ради возлюбленного модель принялаислам и взяла мусульманское имя Рихана.6 января стало известно, что султан Мухаммад V отрекся отпрестола. В официальном заявлении малайзийского королевского дворца сообщалось,что причина – состояние здоровья монарха. Однако, по другой информации, решениебыло вызвано резким недовольством правителей регионов Малайзии браком короля сроссиянкой Оксаной . Новый король страны будет избран 24 января.Позже появились сообщения о том, что бывший король Малайзии иего молодая супруга, "Мисс Москва-2015" Оксана Воеводина ждутребенка. Как писали СМИ, супруги хотят полностью посвятить себя семье.Ранее пользователи Сети раскопали детали прежней жизниОксаны Горбатенко-. В 2013 году девушка, поразительно похожая наОксану, участвовала во втором сезоне реалити-шоу "Каникулы в Мексике"на MTV. 20-летняя Воеводина пришла на проект под именем Ксения Дягилева.