Можно подумать, чья-то циничная шутка или издевательская фотожаба. Но нет. Немало шуму сегодня наделал вот этот снимок. Полка одного из кемеровских супермаркетов, где можно с большой скидкой приобрести многозарядные фейерверки под названием Зимняя вишня.

Можно подумать, чья-то циничная шутка или издевательская фотожаба. Но нет. Немало шуму сегодня наделал вот этот снимок. Полка одного из кемеровских супермаркетов, где можно с большой скидкой приобрести многозарядные фейерверки под названием "Зимняя вишня". Автор снимка заметил случайно, выложил в соцсети, а дальше предсказуемая реакция: кто-то шокирован, кто-то возмущен, а кто-то и вовсе требует привлечь как минимум к административной ответственности и производителя, и продавца. И даже если без эмоций, то выглядит странно.На яркой обертке с улыбающейся девушкой два слова, которые у жителей Кемерова, да и у всей России, теперь ассоциируются, прежде всего, со страшной трагедией: прошлогодним пожаром в одноименном ТЦ. Шестьдесят погибших, в основном, дети, десятки пострадавших — то, что не забудется никогда."В финале мощный залп, сочетающий множество разнообразных эффектов" — описание на коробке батареи салютов "Зимняя вишня", которое еще больше возмутило пользователей интернета и в частности Кузбасс. Многие это посчитали издевательством."Как народ весь переживал. И тут, здравствуйте, название такое придумали! "Зимняя вишня" пиротехника. Сами понимаете, отрицательно. Так делать нельзя: неэтично, некрасиво"."Это абсурдно так называть такие вещи. Тем более, на фоне тех событий. Кощунство какое-то. Это мое личное мнение, может пиротехники надеялись имидж заработать. Поэтому называли такими вещами", — говорят жители Кемерово.Что действительно заработали, так это дурную репутацию. Со слов очевидцев, покупатели в Кемерово бойкотировали покупку именно этого салюта. Директор гипермаркета Иван Тищенко вышел к камере рассказать, что принимают срочные меры, чтобы исправить ситуацию."Мы, конечно, все на это реагируем, сами живем в городе. Переживаем, скорбим. Принимаем меры: данная пиротехника убирается из ассортимента", — заявил Тищенко.Фейерверки, которые заполнили ненавистью сердца Кузбасса, убрали только под гнетом общественного мнения. Специально для этого действа дожидались приезда съемочной группы, чтобы запечатлеть знаменательный момент. Мы еще раз пообщались с директором торговой сети. Господин Тищенко по видеозвонку рассказал: оказывается, все дело в поставщиках."Поставщику, соответственно, мы объяснили: так "по злому року" совпадает. Ну неприятно людям видеть на прилавках название изделия, которое еще подвержено горению. Поставщик тоже лояльно среагировал, сказал, что мы готовы обратно это изделие вернуть", — говорит Тищенко.Логично, обращаемся к поставщикам. По данным открытых источников, производили салюты с таким названием две организации: одна — в Краснодаре, вторая — в Москве. Продукция второй как раз оказалась на прилавке в торговом центре Кемерово. Может быть они не углядели за своим товаром?"Продукция "Зимняя вишня" производилась в течение 2016-2017 годов. Последняя партия была произведена в самом начале 2018 года. После того, как произошла трагедия, мы данную позицию сняли с продажи и перестали производить. Та продукция, которая сейчас оказалась на прилавках, — эта позиция, которая закупалась ранее, до трагедии", — пояснил директор по продажам компании «Салют» Алексей Романов.К слову, производитель заявил, что готов начать отзывную компанию по обращению. Но пока тишина. Получается, просто торговали не распроданным, не обращая внимания на названия. Что было, то и выставили на прилавок. О том, что надо быть более разборчивым, можно было догадаться.Яркий пример — певица, которая в лишнем представлении не нуждается, Анжелика Варум, исключила из своего репертуара песню "Зимняя вишня". Так почему не поступить "по кальке" с пиротехникой? Теперь возмущаются не только общество, но и парламентарии."Государство и Государственная дума, мы должны продумать те механизмы, которые бы защищали наших людей от этих подонков, способных на этой беде, на этом горе делать деньги и вообще заходить на площадки с точки зрения морали закона и понимания сегодня ситуации. В нормальном обществе, нормальные люди, с нормальной психикой, на мой взгляд, таких вещей не должны делать", — уверен депутат ГД от Кемеровской области Александр Фокин.Жаркая пора для продавцов салютов осталась позади, ровно, как и праздничный период. То есть, торговый центр, упрятав несколько коробок в кладовку, уже скоро забудет об этом инциденте. И остается последнее: скоро очередные праздники и главное, чтобы заново не выставили на прилавок, по принципу "продаем все, что есть".