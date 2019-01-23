Легенда поп-сцены Мадонна пустилась во все тяжкие – звезду захватили эксперименты со внешностью. Певица неожиданно превратилась из блондинки в роковую брюнетку. Поклонники из России поначалу не узнали своего кумира – решили, что на фото Лариса Гузеева.

Легенда поп-сцены Мадонна пустилась во все тяжкие – звездузахватили эксперименты со внешностью. Певица неожиданно превратилась изблондинки в роковую брюнетку. Поклонники из России поначалу не узнали своегокумира – решили, что на фото Лариса Гузеева.60-летнюю Мадонну можно смело запускать в студию программы"Давай поженимся" – подмены ведущей никто не заметит, считаютпоклонники. По их мнению, американскую певицу в "темном" образе неотличишь от российской актрисы и телеведущей Ларисы Гузеевой."Боже, как похожа на нашу Гузееву, просто одно лицо","Прямо Гузеева в лучшие годы", "Копия Ларисочки Гузеевой", "Можносмело к Сябитовой в студию, никто не отличит", – комментируют подписчикивыложенный в Instagram Мадонны снимок.Мадонна и раньше бывала роковой брюнеткой, но давно уже невозвращалась к этому образу. А преданные фанаты звезды помнят, что за стольрезкой сменой имиджа у Мадонны обычно следует очередной бурный роман илиграндиозный тур.Надо отметить, что изменение цвета волос – не самоерадикальное, что в последнее время сделал со своей внешностью. Недавнофанаты бурно обсуждали снимок из нью-йорского бара, где Мадонна спела со своим сыном Дэвидом. Поклонников удивил вид резкоувеличившегося в размерах тыла артистки. Все пришли к единому мнению – Мадоннасделала пластику ягодиц.Изучив последний снимок, фанаты поняли, что скальпелькасался не только филейной части поп-звезды. Они заметили, что овал стал болееочерченным, скулы чуть выше, а глаза приподняты к вискам. Все свидетельствуето том, что Мадонна прибегла к подтяжке лица, пишет