Легенда поп-сцены Мадонна пустилась во все тяжкие – звезду
захватили эксперименты со внешностью. Певица неожиданно превратилась из
блондинки в роковую брюнетку. Поклонники из России поначалу не узнали своего
кумира – решили, что на фото Лариса Гузеева.
Легенда поп-сцены Мадонна пустилась во все тяжкие – звезду
захватили эксперименты со внешностью. Певица неожиданно превратилась из
блондинки в роковую брюнетку. Поклонники из России поначалу не узнали своего
кумира – решили, что на фото Лариса Гузеева.
60-летнюю Мадонну можно смело запускать в студию программы
"Давай поженимся" – подмены ведущей никто не заметит, считают
поклонники. По их мнению, американскую певицу в "темном" образе не
отличишь от российской актрисы и телеведущей Ларисы Гузеевой.
"Боже, как похожа на нашу Гузееву, просто одно лицо",
"Прямо Гузеева в лучшие годы", "Копия Ларисочки Гузеевой", "Можно
смело к Сябитовой в студию, никто не отличит", – комментируют подписчики
выложенный в Instagram Мадонны снимок.
Мадонна и раньше бывала роковой брюнеткой, но давно уже не
возвращалась к этому образу. А преданные фанаты звезды помнят, что за столь
резкой сменой имиджа у Мадонны обычно следует очередной бурный роман или
грандиозный тур.
Надо отметить, что изменение цвета волос – не самое
радикальное, что в последнее время сделал со своей внешностью. Недавно
фанаты бурно обсуждали снимок из нью-йорского бара, где Мадонна спела со своим сыном Дэвидом. Поклонников удивил вид резко
увеличившегося в размерах тыла артистки. Все пришли к единому мнению – Мадонна
сделала пластику ягодиц.
Изучив последний снимок, фанаты поняли, что скальпель
касался не только филейной части поп-звезды. Они заметили, что овал стал более
очерченным, скулы чуть выше, а глаза приподняты к вискам. Все свидетельствует
о том, что Мадонна прибегла к подтяжке лица, пишет