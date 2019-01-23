За это им грозит до 2-х лет лишения свободы

За это им грозит до 2-х лет лишения свободыЗа месяц в Собинском районе поймали уже 5 водителей, которые управляли своим автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.Во всех случаях «пьяное» вождение подтверждено освидетельствованием, а при проверке документов выяснилось, что ранее водителей уже привлекали к административной ответственности за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.Так, 15 декабря госавтоинспекторы во дворе одного из домов районного центра задержали местного жителя, повторно управлявшего автомобилем пьяным. 19 декабря повторно сел за руль иномарки в состоянии опьянения 50-летний местный житель, но был остановлен полицейскими на одной из улиц Собинки. 21 декабря на 158 км автодороги М-7 «Волга» госавтоинспекторами задержан 38-летний житель Собинского района. 4 января этого года собинские полицейские выявили сразу двух таких водителей - 42-летнего жителя района, управлявшего автомобилем в состоянии опьянения на автодороге «Ставрово-Толпухово» и 28-летнего жителя Владимира, управлявшего автомобилем в состоянии опьянения на одной из улиц Лакинска. Свою вину фигуранты отрицать не стали.Полиция напоминает, что санкцией ст. 264. 1 УК РФ предусмотрено максимальное наказание до 2-х лет лишения свободы.