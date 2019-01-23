Генеральный прокурор Украины и по совместительству собутыльник президента Петра Порошенко Юрий Луценко поведал некоторые любопытные подробности своего пребывания в местах не столь отдаленных. В тюрьме одиозный политик учил передавать записки через поцелуи.

Генеральныйпрокурор Украины и по совместительству собутыльник президента ПетраПорошенко Юрий Луценко поведал некоторые любопытные подробности своегопребывания в местах не столь отдаленных. В тюрьме одиозный политик училпередавать записки через поцелуи.2012 году, когда президентом был Виктор Янукович, Луценко был признанвиновным в завладении государственным имуществом в особо крупныхразмерах путем злоупотребления служебным положением. Печерский районныйсуд Киева приговорил его к четырем годам лишения свободы и конфискациивсего имущества.тюрьме политик пересекся с Юлией Тимошенко, ныне возглавляющей партию"Батькивщина". В интервью Дмитрию Гордону Луценко рассказал, что как-тосидел с "оранжевой принцессой" в одном автозаке. "Я научил ее, какпередавать малявы при поцелуях", – разоткровенничался генпрокурор. По его словам, записку необходимо замотать в целлофан.тюремных правилах, признался Луценко, вспоминает сейчас с ностальгией.Все испытания, заявил генпрокурор, он прошел стойко, чему помогла службав советской армии. По словам Луценко, единственной проблемой былотесное пространство.ПочемуЛуценко решил озвучить подробности своих тюремных будней именно сейчас?В марте состоятся выборы президента Украины 2019. Юлия Тиимошенко лидирует в гонке. Видимо, генпрокурор пытается подстраховаться и напомнить вероятному будущему президенту о своей помощи.Ранее в СМИ просочилась информация о собутыльниках президента Петра Порошенко. Соратника украинского лидера по игре в литрбол сдал предприниматель Сергей Курченко. По словам бизнесмена, лидер Незалежной часто прикладывается к бутылке вместе с Луценко. Генпрокурора и президента Курченко назвал "алкогольной парочкой".ноябре прошлого года Луценко задумал уйти в отставку и попросилВерховную раду рассмотреть соответствующий вопрос. Однако парламентарииотправлять главу надзорного ведомства в отставку отказались.