Генеральный
прокурор Украины и по совместительству собутыльник президента Петра
Порошенко Юрий Луценко поведал некоторые любопытные подробности своего
пребывания в местах не столь отдаленных. В тюрьме одиозный политик учил
передавать записки через поцелуи.
Генеральный
прокурор Украины и по совместительству собутыльник президента Петра
Порошенко Юрий Луценко поведал некоторые любопытные подробности своего
пребывания в местах не столь отдаленных. В тюрьме одиозный политик учил
передавать записки через поцелуи.
В
2012 году, когда президентом был Виктор Янукович, Луценко был признан
виновным в завладении государственным имуществом в особо крупных
размерах путем злоупотребления служебным положением. Печерский районный
суд Киева приговорил его к четырем годам лишения свободы и конфискации
всего имущества.
В
тюрьме политик пересекся с Юлией Тимошенко, ныне возглавляющей партию
"Батькивщина". В интервью Дмитрию Гордону Луценко рассказал, что как-то
сидел с "оранжевой принцессой" в одном автозаке. "Я научил ее, как
передавать малявы при поцелуях", – разоткровенничался генпрокурор. По его словам, записку необходимо замотать в целлофан.
О
тюремных правилах, признался Луценко, вспоминает сейчас с ностальгией.
Все испытания, заявил генпрокурор, он прошел стойко, чему помогла служба
в советской армии. По словам Луценко, единственной проблемой было
тесное пространство.
Почему
Луценко решил озвучить подробности своих тюремных будней именно сейчас?
В марте состоятся выборы президента Украины 2019. Юлия Тиимошенко лидирует в гонке. Видимо, генпрокурор пытается подстраховаться и напомнить вероятному будущему президенту о своей помощи.
Ранее в СМИ просочилась информация о собутыльниках президента Петра Порошенко. Соратника украинского лидера по игре в литрбол сдал предприниматель Сергей Курченко. По словам бизнесмена, лидер Незалежной часто прикладывается к бутылке вместе с Луценко. Генпрокурора и президента Курченко назвал "алкогольной парочкой".
В
ноябре прошлого года Луценко задумал уйти в отставку и попросил
Верховную раду рассмотреть соответствующий вопрос. Однако парламентарии
отправлять главу надзорного ведомства в отставку отказались.