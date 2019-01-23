Установлено, что злоумышленник, не имея водительского удостоверения, неправомерно получил доступ к автомобилю и скрылся...

Оперативники уголовного розыска УВД по САО задержали 23-летнего москвича, подозреваемого в неправомерном завладении транспортным средством.В дежурную часть от представителя одной из каршеринговых компаний поступило сообщение об угоне автомобиля «Мерседес» стоимостью более полутора миллионов рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого на Ленинградском шоссе. Установлено, что злоумышленник, не имея водительского удостоверения, неправомерно получил доступ к чужому аккаунту, через приложение на телефоне открыл автомобиль и скрылся с места происшествия.По данному факту Отделом дознания ОМВД России по Войковскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29