В Измайловском проезде неизвестные напали на мужчину и, применив насилие, отобрали у него личные вещи...

«Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Измайлово задержали троих приезжих в возрасте от 21 до 26 лет, подозреваемых в разбойном нападении», – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.В ОМВД России по району Измайлово обратилась жительница столицы. По ее словам, в Измайловском проезде неизвестные напали на ее мужа и, применив насилие, отобрали личные вещи.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Измайлово задержали подозреваемых.Следствием территориального отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 162 УК РФ «Разбой». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Сотрудники УВД по ВАО обращаются ко всем гражданам, пострадавшим от противоправных действий задержанных, с просьбой звонить по телефону (495) 965-14-01 или в службу «102» (с мобильных – 112).Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73