Футбольный клуб Лидс Юнайтед проявляет интерес к нападающему московского Спартака Зе Луишу. Клуб из Йоркшира хочет приобрести игрока и уже сделал официальное предложение красно-белым. За уроженца Кабо-Верде англичане готовы заплатить 12 миллионов евро.

Футбольный клуб "Лидс Юнайтед" проявляет интерес к нападающему московского "Спартака" Зе Луишу. Клуб из Йоркшира хочет приобрести игрока и уже сделал официальное предложение "красно-белым". За уроженца Кабо-Верде англичане готовы заплатить 12 миллионов евро.Впрочем, представители москвичей отклонили предложение "Лидса". Как сообщает Чемпионат.Com, в "Спартаке" не намерены расставаться с одним из своих лидеров за предложенную сумму.Напомним, что действующий контракт Луиша со "Спартаком" действует до лета 2021 года. Он выступает за "красно-белых" с 2015 года. Его трансферная стоимость оценивается интернет-порталом Transfermarkt в 7 миллионов евро.