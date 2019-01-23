Не прошло и недели после того, как глава Роснано Анатолий Чубайс высказался за введение социальной нормы электропотребления, как власти всерьез заговорили об этом. Параллельно звучат предложения отменить льготы при оплате коммуналки владельцам электроплит.

Не прошло и недели после того, как глава "Роснано"Анатолий Чубайс высказался за введение социальной нормы электропотребления, каквласти всерьез заговорили об этом. Параллельно звучат предложения отменить льготы приоплате коммуналки владельцам электроплит.Министерство экономического развития подготовило план реформыпо введению социальной нормы электропотребления. Предлагается такая схема: еслипроживающие в одной квартире расходуют в месяц 300 киловатт-часов электроэнергии,то тариф остается прежним или, как его предлагается назвать – социальным.В случае ежемесячного потребления от 300 до 500 киловатт-часов вводится повышенный тариф, а расход свыше 500 киловатт-часов будетоплачиваться по экономически обоснованному тарифу. Эксперты говорят, что те,кто потребляют больше всех, заплатят в два раза больше, чем сторонники экономии.При этом в предложениях Минэкономразвития не говорится отом, как, к примеру, будет дифференцироваться плата за электроэнергию в семьяхс разным численным составом. Ведь очевидно, что проживающий в трехкомнатнойквартире пенсионер потребляет в разы меньше электричества, чем многодетнаясемья, живущая в такой же квартире.Еще один неприятный сюрприз ждет владельцев электроплит.Сейчас они платят за электричество примерно на 20% меньше, чем жители газифицированныхдомов. С 2020-го по 2033 год будет происходить плавное сокращение льготы для граждан,которые пользуются электроплитами и в итоге тарифы сравняются.Напомним, что 16 января глава "Роснано" в своем выступлении на Гайдаровском форуме поддержал введение социальнойнормы электропотребления. Чубайсу этот подход нравится, он считает, что вводитьтакие правила нужно было давно."Это сердцевина стратегии, которая очевидна была десятьлет назад. К которой правительство раз пять подходило, отходило. Кажется,сейчас ситуация сдвинулась с мертвой точки", – сказал бывшийправительственный чиновник.За свое выступление на Гайдаровском форуме ,которого не очень-то жалуют в обществе, получил по полной программе. Сначала оттелеведущего Владимира Соловьева, потом от представителя МИД Марии Захаровой.В эфире радиостанции "Вести ФМ" Соловьевраскритиковал деятельность Чубайса, к которому давно испытывает неприязнь и этого не скрывает.Журналист обвинил главу "Роснано" в непрофессионализме из-за егооценок стоимости электроэнергии. В ответ Анатолий Борисович достаточно жесткоответил Владимиру Рудольфовичу у себя на странице в Facebook. Политик посоветовал журналистуобтереться и подучить матчасть.Следующим визави по заочным спорам стала МарияЗахарова. Дипломат поинтересовалась у главы "Роснано", почему значительная частьнаселения страны живет бедно и попросила ответить на этот вопрос "человека,десятилетиями являвшегося членом правительства и топ-менеджером ключевыхнаправлений отечественной экономики и промышленности".Бывший член правительства не заставил себя долго ждать и разразился пространнымтекстом в Facebook. Бывший младореформаторнапомнил, что в 1991 году, когда он с командой Егора Гайдара пришел к власти,средняя зарплата была около 12 долларов в месяц, магазины стояли пустыми,частнопредпринимательская деятельность была преступлением, годовое падениеэкономики приближалось к 12%, а реальная инфляция была более 100%. Получается, что в дело повышения благосостояния народа свой вклад внес и .Напомним, что о социальной норме энергопотребления заговорили нескольколет назад на правительственном уровне, в двух-трех регионах даже пытались проводитьсоответствующие эксперименты, но до повсеместного введения новых тарифов дело так и не дошло.Неисключено, что они начнут действовать уже с 1 января 2020года. Правда, справедливости ради надо отметить, что после вала критики правительство заявило вечером 23 января о переносе на неопределенный срок обсуждения темы социальной нормы потребления электроэнергии.