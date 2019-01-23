Сможет ли Сергей Шнуров прочитать новое стихотворение после спарринга с чемпионкой мира по боксу? Лидеру группировки Ленинград предложили проверить это опытным путем. Подружка Волочковой решила заступиться за оскорбленную балерину.

Сможет ли Сергей Шнуров прочитать новое стихотворение послеспарринга с чемпионкой мира по боксу? Лидеру группировки "Ленинград"предложили проверить это опытным путем. Подружка Волочковой решила заступитьсяза оскорбленную балерину.Пикировка в Сети Сергея Шнурова с Анастасией Волочковойможет завершиться нокаутом для питерского певца. Балерина призвала на помощьподругу – казахстанскую чемпионку мира по боксу Фирузу Шарипову.В своем микроблоге в Instagram Шарипова пригласила лидерагруппы "Ленинград" на спарринг. Сергей Шнуров виновен в высмеиванииАнастасии Волочковой – простого и открытого, по мнению спортсменки, человека.Чемпионка призвала музыканта уважать труд спортсменов и добавила, чтороссийская балерина имеет право делать любые фотографии, так как это ее личнаяжизнь.22 января Сергей Шнуров выложил посвященное Анастасии Волочковойстихотворение, в котором высмеял попытки артистки привлечь к себе внимание припомощи развратных фотографий. Он предложил "раздвигать ляжки" всем,кто обделен талантом. Свое произведение проиллюстрировал фотографией, накоторой показывает некое подобие шпагата."Эти чемпионы мира по комментариям в интернете простоничего не добились в своей реальной жизни, не нужно воспринимать их всерьез. Явообще предлагаю перед тем, как оставить комментарий, сначала представиться ирассказать, каких высот вы достигли, почему ваше мнение должно быть так ценнонам", – написала Шарипова о любителях оставлять язвительные послания вСети.Что же касается конкретно , то спортсменка непонимает, за что музыкант решил высмеять Волочкову. Чемпионка предложила певцупровести несколько раундов в спарринге. А после этого проверить, как Шнуровсможет прочитать свое новое произведение.