Сможет ли Сергей Шнуров прочитать новое стихотворение после
спарринга с чемпионкой мира по боксу? Лидеру группировки Ленинград
предложили проверить это опытным путем. Подружка Волочковой решила заступиться
за оскорбленную балерину.
Сможет ли Сергей Шнуров прочитать новое стихотворение после
спарринга с чемпионкой мира по боксу? Лидеру группировки "Ленинград"
предложили проверить это опытным путем. Подружка Волочковой решила заступиться
за оскорбленную балерину.
Пикировка в Сети Сергея Шнурова с Анастасией Волочковой
может завершиться нокаутом для питерского певца. Балерина призвала на помощь
подругу – казахстанскую чемпионку мира по боксу Фирузу Шарипову.
В своем микроблоге в Instagram Шарипова пригласила лидера
группы "Ленинград" на спарринг. Сергей Шнуров виновен в высмеивании
Анастасии Волочковой – простого и открытого, по мнению спортсменки, человека.
Чемпионка призвала музыканта уважать труд спортсменов и добавила, что
российская балерина имеет право делать любые фотографии, так как это ее личная
жизнь.
22 января Сергей Шнуров выложил посвященное Анастасии Волочковой
стихотворение, в котором высмеял попытки артистки привлечь к себе внимание при
помощи развратных фотографий. Он предложил "раздвигать ляжки" всем,
кто обделен талантом. Свое произведение проиллюстрировал фотографией, на
которой показывает некое подобие шпагата.
"Эти чемпионы мира по комментариям в интернете просто
ничего не добились в своей реальной жизни, не нужно воспринимать их всерьез. Я
вообще предлагаю перед тем, как оставить комментарий, сначала представиться и
рассказать, каких высот вы достигли, почему ваше мнение должно быть так ценно
нам", – написала Шарипова о любителях оставлять язвительные послания в
Сети.
Что же касается конкретно , то спортсменка не
понимает, за что музыкант решил высмеять Волочкову. Чемпионка предложила певцу
провести несколько раундов в спарринге. А после этого проверить, как Шнуров
сможет прочитать свое новое произведение.