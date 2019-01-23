В Москве и области экипажи ГИБДД и ЦОДД перешли на усиленное дежурство. Они готовы прийти на помощь водителям, которые в мороз застряли на трассах. Круглосуточно сейчас работают и социальные службы. Организованы пункты обогрева, куда бездомные могут обратиться за теплой одеждой и горячей пищей.

В Москве и области экипажи ГИБДД и ЦОДД перешли на усиленное дежурство. Они готовы прийти на помощь водителям, которые в мороз застряли на трассах. Круглосуточно сейчас работают и социальные службы. Организованы пункты обогрева, куда бездомные могут обратиться за теплой одеждой и горячей пищей. Кстати, синоптики уже назвали нынешнее 23 января самым холодным за 127 лет.Ярко зеленый автомобиль на улицах Москвы видели многие — дорожный патруль ЦОДД выезжает на дежурство, что называется, в полной боевой готовности. Задача экипажа организовывать движение при ДТП. Также патрульные могут помочь участникам аварии до приезда инспекторов ГИБДД. Где это возможно, помогают составить европротокол. Но с наступлением морозных ночей все внимание к тем, кто заглох на трассе."Можем человека отвезти на ближайшую заправку, чтобы человек погрелся, или в ближайший магазин, или пригласить себе в автомобиль", — говорит Алексей Земсков, сотрудник службы "Дорожный патруль" Центра организации дорожного движения правительства Москвы.Буквально через 10 минут после выезда на Ленинском проспекте замечаем автомобиль каршеринга с включенными аварийными сигналами.- Здравствуйте, что у вас случилось?- У меня закончился бензин.Дайана провела в холодной машине почти пол часа. Пока служба поддержки везет ей топливо, предложение погреться как нельзя кстати.Инспекторы ГИБДД в эти дни тоже обращают особое внимание на обочины дорог. Таксист заглох посреди трассы, полицейские помогли запустить двигатель от патрульной машины."Чтобы не замерзнуть водителям, личный состав направлен непосредственно, чтобы обогреть водителя, помочь машину запитать энергией", — объясняет Андрей Девкин, инспектор отдельного батальона ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Москве.Тех, кому в такую погоду помощи ждать не от кого, выручает патруль не дорожный, а социальный. С наступлением крещенских морозов социальные службы тоже перешли на усиленный режим."Работаем в усиленном режиме, больше ночей у нас сейчас, потому что люди в холодное время суток могут переохлаждаться, замерзать", — рассказывает Наталья Найдион, сотрудник службы социальной помощи бездомным гражданам.За горячим питанием у центра социальной адаптации выстраивается большая очередь из бездомных. Сегодня еду привезли из Храма Великомученицы Татьяны. В меню борщ, макароны по-флотски и чай.Теперь не страшны холода и двухмесячной козочке Ларе. В лютый мороз хозяева взяли ее из хлева в дом. Здесь она под чуткой опекой пса по кличке Севастополь. Он, как крепость, к новому другу никого не подпускает и согревает в холода.Эта ночь была одной из самых холодных с начала зимы. Столбики термометров шагнули за минус 20 градусов"Сухой скрипучий мороз. Ночные температуры минус 15-20 градусов, по области до минус 25 градусов. Сегодня было уже минус 28 градусов", — говорит Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра России.Морозы, по словам синоптиков, будут только крепчать и продержатся до конца января. Слегка потеплеет лишь к 27 января.