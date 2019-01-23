Студентки ознакомились с работой сотрудников миграционной службы.

В рамках ежегодной всероссийской акции «Студенческий десант» студентки педагогического колледжа посетили Управление по вопросам миграции УМВД России по Владимирской области и отдел по вопросам миграции городского УМВД.Руководители отделов, встретившие ребят, рассказали об основных функциях и задачах подразделений по вопросам миграции. Студентки узнали о государственных услугах, оказываемых миграционными подразделениями, задали вопросы о том, куда можно обратиться за получением таких услуг и какие документы необходимо предоставить. Девушки проверили работу электронной очереди, увидели процедуру приема граждан в окне обслуживания. Гостей поразило огромное количество документов, находящихся в служебных помещениях миграционной службы.Будущие педагоги ознакомились с процессом оформления паспорта гражданина Российской Федерации и биометрического заграничного паспорта, прошли дактилоскопирование с помощью специального прибора для сканирования отпечатков пальцев. Студентки задали интересующие их вопросы, лично пообщались с руководством и сотрудниками подразделения. В завершение мероприятия девушки искренне поблагодарили полицейских за теплый прием.На память о визите в подразделения по вопросам миграции студенткам остались многочисленные селфи, а также незабываемые впечатления.