Актеры Школы современной пьесы возвращаются на родную сцену - здание театра сегодня открыли после реставрации. Особняк пришлось восстанавливать после сильного пожара, который случился в 2013 году.

Актеры "Школы современной пьесы" возвращаются на родную сцену — здание театра сегодня открыли после реставрации. Особняк пришлось восстанавливать после сильного пожара, который случился в 2013 году.Мастерам удалось воссоздать все, что пострадало от огня: исторические интерьеры, золотой лепной декор, парадные лестницы. В обновленном театре будут работать уже три сцены. Самую большую под названием "Эрмитаж" превратили в зал-трансформер."Мы постарались сделать так, чтобы это был не только ремонт после пожара, но и очень тщательные реставрационные работы, оснащение театра самыми современными технологиями, чтобы были возможности реализовать творческие замыслы", — сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.У здания богатая история: в нем располагался легендарный ресторан "Эрмитаж", где кулинар Оливье придумал свой салат, там пели Шаляпин и Утесов, Горький праздновал премьеру пьесы "На дне". Кстати, именно в ресторане "Эрмитаж" до революции отмечали и Татьянин день. Поэтому торжественное открытие "Школы современной пьесы" наметили на 25 января — зрители увидят гала-импровизацию "Труба зовет".