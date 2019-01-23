Артист эстрады Ефим Шифрин признался, что стал замечать
перемены в себе. Знаменитость рассказала, что его подводит память и падает зрение, да и либидо теперь не такое как раньше.
Артист эстрады Ефим Шифрин признался, что стал замечать
перемены в себе. Знаменитость рассказала, что его подводит память и падает зрение, да и либидо теперь не такое как раньше.
Скорее всего, звезде придется лечь на стол хирургов. Шифрин
опасается, что ему предстоит проститься с "проститься с одним из своих родных
хрусталиков".
Заболевания сказываются на настроении Ефима Залмановича. Он
стал реже появляется на светских мероприятиях, почти не встречается с друзьями.
Теперь артист предпочитает звонить приятелям по телефону. К публичности он
теперь вообще не стремится.
Шифрин отметил, что изменились и его гастрономические предпочтения – он перестал есть мясо. К слову, секса ему теперь тоже не очень хочется.
"Возможно, отлучки либидо стали чуть более продолжительными,
но и в лучшие поры мое смятение на этот счет всегда зависело от количества
работы, теперь же любовные страсти иногда представляются мне в комическом
ключе, а сам коитус и вовсе кажется суррогатом юмористического представления",
– заметила звезда.
Между тем, Ефим Залманович, заявляет, что его физическое
состояние в полном порядке. Он регулярно посещает спортзал и даже может дать
фору молодым коллегам, если придется соревноваться с ними в беге и борьбе.
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