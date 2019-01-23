Артист эстрады Ефим Шифрин признался, что стал замечать перемены в себе. Знаменитость рассказала, что его подводит память и падает зрение, да и либидо теперь не такое как раньше.

Артист эстрады Ефим Шифрин признался, что стал замечатьперемены в себе. Знаменитость рассказала, что его подводит память и падает зрение, да и либидо теперь не такое как раньше.Скорее всего, звезде придется лечь на стол хирургов. Шифринопасается, что ему предстоит проститься с "проститься с одним из своих родныххрусталиков".Заболевания сказываются на настроении Ефима Залмановича. Онстал реже появляется на светских мероприятиях, почти не встречается с друзьями.Теперь артист предпочитает звонить приятелям по телефону. К публичности онтеперь вообще не стремится.Шифрин отметил, что изменились и его гастрономические предпочтения – он перестал есть мясо. К слову, секса ему теперь тоже не очень хочется."Возможно, отлучки либидо стали чуть более продолжительными,но и в лучшие поры мое смятение на этот счет всегда зависело от количестваработы, теперь же любовные страсти иногда представляются мне в комическомключе, а сам коитус и вовсе кажется суррогатом юмористического представления",– заметила звезда.Между тем, Ефим Залманович, заявляет, что его физическоесостояние в полном порядке. Он регулярно посещает спортзал и даже может датьфору молодым коллегам, если придется соревноваться с ними в беге и борьбе.Об этом сообщает