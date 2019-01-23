Лидеру Батькивщины Юлии Тимошенко предложили снова подкараулить Дональда Трампа у туалета. Два года назад оранжевая принцесса уже пыталась поймать президента США около уборной.

Лидеру "Батькивщины" Юлии Тимошенко предложилиснова подкараулить Дональда Трампа у туалета. Два года назад "оранжевая принцесса" уже пыталась поймать президента США около уборной.Предвыборным планам дал свою ироничную оценкусенатор Алексей Пушков. Он по достоинству оценил заявление кандидата впрезиденты партии "Батькивщина" о том, что новый глава государства недолжен отступать в вопросе возвращения Крыма и Донбасса, а Украине следует немедленновступить в Евросоюз и НАТО."Осталось убедить во всем этом Трампа, подкараулив егоу туалета. Но, похоже, ему не до Украины", – написал Пушков у себя в Twitter.Политик не случайно написал про туалет. Два года назад любезно пригласили в Вашингтон на молитвенный завтрак с участиемтолько что избранного президента, но Дональд Трамп не соизволил поговорить сней тет-а-тет.Тогда решила подкараулить Трампа на выходе изтуалета в надежде хотя бы пожать руку президенту, что вызвало настоящую истерикув соцсетях: там появились многочисленные фотожабы и едкие комментарии. Еще во время поездки Тимошенко в американскуюстолицу делегацию украинскихгостей приняли за монголов из-за необычных нарядов.22 января в Киеве прошел Форум единения партии"Батькивщина", на котором ее лидер была официально выдвинута в качествекандидата на выборах президента Украины. рассказала, чтоона собирается делать в случае победы.Она перечислила все основные тезисы, которые есть удействующего президента Петра Порошенко, и добавила, что уйдет в отставку черезсто дней в случае, если ей не удастся переломить ситуацию в стране. Напомним,что Юлия Тимошенко баллотируется на высший государственный пост третий раз.