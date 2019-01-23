Лидеру Батькивщины Юлии Тимошенко предложили
снова подкараулить Дональда Трампа у туалета. Два года назад оранжевая принцесса уже пыталась поймать президента США около уборной.
Лидеру "Батькивщины" Юлии Тимошенко предложили
снова подкараулить Дональда Трампа у туалета. Два года назад "оранжевая принцесса" уже пыталась поймать президента США около уборной.
Предвыборным планам дал свою ироничную оценку
сенатор Алексей Пушков. Он по достоинству оценил заявление кандидата в
президенты партии "Батькивщина" о том, что новый глава государства не
должен отступать в вопросе возвращения Крыма и Донбасса, а Украине следует немедленно
вступить в Евросоюз и НАТО.
"Осталось убедить во всем этом Трампа, подкараулив его
у туалета. Но, похоже, ему не до Украины", – написал Пушков у себя в Twitter.
Политик не случайно написал про туалет. Два года назад любезно пригласили в Вашингтон на молитвенный завтрак с участием
только что избранного президента, но Дональд Трамп не соизволил поговорить с
ней тет-а-тет.
Тогда решила подкараулить Трампа на выходе из
туалета в надежде хотя бы пожать руку президенту, что вызвало настоящую истерику
в соцсетях: там появились многочисленные фотожабы и едкие комментарии. Еще во время поездки Тимошенко в американскую
столицу делегацию украинских
гостей приняли за монголов из-за необычных нарядов.
22 января в Киеве прошел Форум единения партии
"Батькивщина", на котором ее лидер была официально выдвинута в качестве
кандидата на выборах президента Украины. рассказала, что
она собирается делать в случае победы.
Она перечислила все основные тезисы, которые есть у
действующего президента Петра Порошенко, и добавила, что уйдет в отставку через
сто дней в случае, если ей не удастся переломить ситуацию в стране. Напомним,
что Юлия Тимошенко баллотируется на высший государственный пост третий раз.