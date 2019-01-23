Юлия Началова опубликовала коллаж, где снята в настоящем времени и десять лет назад. Артистка призналась, что довольна своей жизнью, несмотря на серьезные проблемы.

Юлия Началова опубликовала коллаж, где снята в настоящем времени и десять лет назад. Артистка призналась, что довольна своей жизнью, несмотря на серьезные проблемы.Юлия Началова приняла участие в модном проекте, который заключается в публикации коллажей своих фотографий с разницей в десять лет. Артистка выложила кадры, сделанные в 2019 году и в 2009-м, соответственно.Певица призналась, что долго думала о том, как нужно относиться к своему возрасту, и в итоге пришла к выводу – нужно получать наслаждение от жизни. "у меня состоялась самая моя главная победа в жизни – это моя дочь , моя жизнь, мое счастье .. (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)" – заявила Юлия Началова, имея в виду единственную наследницу – дочь Веру.Артистка отметила, что не умеет прятать эмоции, все, что она испытывает, написано у нее на лице. "Когда я очень счастлива, когда мне больно, когда я очень устала или переутомилась , но я стала учиться принимать себя , стараться быть в гармонии с собой и с окружающим миром , я никогда не обижаюсь на моих любимых " диванных критиков " )) потому, что живу абсолютно другой жизнью .. без зависти к людям", – призналась певица.Началова дала понять, что благодарна за все, что с ней случилось. "я люблю свою семью , я люблю свою работу ( со всеми ее сложностями )) Я знаю свое предназначение в этой жизни , я занимаюсь профессионально этим 28 лет ( рано начала ))))) В итоге , это жизнь и относиться к этому нужно спокойно", – заключила Началова."Каждое утро ( не сморя на все трудности , поверьте они у меня тоже есть , как и всех вас, я встаю каждое утро и говорю себе : " Я счастлива !!! И Я всем желаю Счастья!!!!" – завершила свой пост смирившаяся с собственной судьбой артистка.Отметим, что ранее стало известно о тяжелой болезни Юлии Началовой. У певицы мигрирующая подагра. С недугом она столкнулась восемь лет назад.Вначале Юлия старательно скрывала признаки болезни. Она выходила в свет в элегантных перчатках, носила закрытую одежду. Однако конспирация лишь раззадорила журналистов, которые исподтишка пытались снять Началову в таком виде, чтобы любой желающий смог разглядеть все косточки и шишечки на ней. В итоге артистка оставила попытки спрятаться. Теперь она без стеснения демонстрирует свое тело.