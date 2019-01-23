Ребята посетили дежурную часть Управления, экспертно-криминалистический центр, а также побывали на мастер-классах по самообороне и сборке-разборке оружия.

В рамках ежегодной всероссийской акции «Студенческий десант» студенты Владимирских учебных заведений познакомились с работой подразделений УМВД России по городу Владимиру.Прежде чем отправиться на стажировку в подразделения Управления, студенты приняли участие в викторине на правовую тематику, ответив на несколько вопросов специально подготовленного теста.Разделившись на группы, ребята посетили дежурную часть Управления, экспертно-криминалистический центр, а также побывали на мастер-классах по самообороне и сборке-разборке оружия.Заместитель начальника ЭЦК УМВД России по городу Владимиру подполковник полиции Валерий Филиппов продемонстрировал ребятам содержимое чемодана криминалиста, показал различные устройства и приспособления для обнаружения следов на месте преступления, а также рассказал о том, как отличить настоящую денежную купюру от поддельной.В спортивном зале Управления сотрудники полиции продемонстрировали учащимся боевые приемы борьбы, используемые полицейскими при задержании преступников, а также провели мастер-класс по приемам самообороны.Помимо этого ребята посетили занятие по сборке-разборке пистолета Макарова и автомата Калашникова, а после, под руководством сотрудников полиции, попробовали разобрать и собрать оружие сами.В дежурной части УМВД студентов встречал подполковник полиции Юрий Марченко, который рассказал участникам акции о том, как сотрудники подразделения принимают и обрабатывают сообщения, поступающие на единые номера экстренных служб и телефоны дежурной части, как происходит управление постами и нарядами начальником дежурной смены, привел несколько интересных случаев из практики и ответил на интересующие ребят вопросы.В конце мероприятия студенты поблагодарили полицейских за теплый прием и интересный опыт. Учащиеся изъявили желание вновь принять участие в акции, отметили ее важность, а некоторые задумались о том, чтобы пополнить ряды полицейских после окончания учебы.