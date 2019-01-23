Актеру
Владимиру Зеленскому сейчас не просто. Юморист заявил об участии в
выборах главы государства и вступил в противостояние с президентом
Петром Порошенко. На днях комик оказался в местах не столь отдаленных и
обратился к украинцам. Эксперты дали актеру простой, но
дельный совет – следить за языком.
Актеру
Владимиру Зеленскому сейчас не просто. Юморист заявил об участии в
выборах главы государства и вступил в противостояние с президентом
Петром Порошенко. На днях комик оказался в местах не столь отдаленных и
обратился к украинцам. Эксперты дали актеру простой, но
дельный совет – следить за языком.
Владимир Зеленский копирует олигарха Игоря Коломойского.
Во всяком случае, их манера общения совпадает, заявил в эфире одного из
украинских телеканалов политолог Сергей Гайдай. Эксперт дал начинающему
политику совет – перестать разговаривать как одиозный бизнесмен.
По мнению Гайдая, Зеленскому нужно понять, что "блатняцкие
интонации" олигарха многих раздражают. Комику, который на днях угодил в
тюрьму, нужно учиться говорить "чистой украинской речью", уверен
Гайдай.
Эксперт
напомнил, что в сериале "Слуга народа", где Зеленский играет роль
президента, комик разговаривает правильным, простым языком. Коммуникация
для политика – главный инструмент, а у юмориста он пока неразвит,
резюмировал политолог.
Пока
Гайдай раздает советы, замерзает в местах не столь
отдаленных. На Украине нынче лютуют морозы, и актеру приходится подолгу
находиться на свежем воздухе. Но чего не сделаешь ради съемок очередной,
уже третьей части "Слуги народа".
"Снимаем в тюрьме", – обратился юморист к своим подписчикам в Instagram. Стоявший рядом актер Станислав Боклан пожаловался на холода.
недавно объявил об участии в выборах президента Украины 2019. Мнение о комике разделились: кто-то считает, что его выдвижение – проект президента Петра Порошенко. Другие называют актера креатурой олигарха Игоря Коломойского, у которого давние счеты с главой государства.
Шансы
на победу у Зеленского неплохие. Наибольшую поддержку юмористу, большую
часть времени говорящему по-русски, оказывают в юго-восточных регионах
страны.