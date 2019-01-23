Актеру Владимиру Зеленскому сейчас не просто. Юморист заявил об участии в выборах главы государства и вступил в противостояние с президентом Петром Порошенко. На днях комик оказался в местах не столь отдаленных и обратился к украинцам. Эксперты дали актеру простой, но дельный совет – следить за языком.

АктеруВладимиру Зеленскому сейчас не просто. Юморист заявил об участии ввыборах главы государства и вступил в противостояние с президентомПетром Порошенко. На днях комик оказался в местах не столь отдаленных иобратился к украинцам. Эксперты дали актеру простой, нодельный совет – следить за языком.Владимир Зеленский копирует олигарха Игоря Коломойского.Во всяком случае, их манера общения совпадает, заявил в эфире одного изукраинских телеканалов политолог Сергей Гайдай. Эксперт дал начинающемуполитику совет – перестать разговаривать как одиозный бизнесмен.По мнению Гайдая, Зеленскому нужно понять, что "блатняцкиеинтонации" олигарха многих раздражают. Комику, который на днях угодил втюрьму, нужно учиться говорить "чистой украинской речью", уверенГайдай.Экспертнапомнил, что в сериале "Слуга народа", где Зеленский играет рольпрезидента, комик разговаривает правильным, простым языком. Коммуникациядля политика – главный инструмент, а у юмориста он пока неразвит,резюмировал политолог.ПокаГайдай раздает советы, замерзает в местах не стольотдаленных. На Украине нынче лютуют морозы, и актеру приходится подолгунаходиться на свежем воздухе. Но чего не сделаешь ради съемок очередной,уже третьей части "Слуги народа"."Снимаем в тюрьме", – обратился юморист к своим подписчикам в Instagram. Стоявший рядом актер Станислав Боклан пожаловался на холода.недавно объявил об участии в выборах президента Украины 2019. Мнение о комике разделились: кто-то считает, что его выдвижение – проект президента Петра Порошенко. Другие называют актера креатурой олигарха Игоря Коломойского, у которого давние счеты с главой государства.Шансына победу у Зеленского неплохие. Наибольшую поддержку юмористу, большуючасть времени говорящему по-русски, оказывают в юго-восточных регионахстраны.