Популярный хип-хоп-исполнитель опубликовал в своем микроблоге снимок, который вызвал неоднозначную реакцию у подписчиков. Некоторые пользователи уверены, что Тимати может столкнуться с большими проблемами, если будет обращаться к блатной теме.

Популярный хип-хоп-исполнитель опубликовал в своеммикроблоге снимок, который вызвал неоднозначную реакцию у подписчиков. Некоторыепользователи уверены, что Тимати может столкнуться с большими проблемами, если будет обращаться к "блатной теме".На фотографии музыкант позирует на фоне Эйфелевой башни вПариже. примерил джинсовую куртку, брюки и кепку. "Альтернативный вариант зимнейформы для сборной по футболу", – написал он, ссылаясь на скандал с российскими спортсменамиАлександром Кокориным и Павлом Мамаевым.Многие пользователи обратили внимание, что рисунки на курткеисполнителя похожи на татуировки заключенных. "Владимирский централ, ветерсеверный…", "Когда хотел быть авторитетом, но стал рэпером", "Когда переиграл вигру "Тюряга", "Немного смущает, когда подобная стилистика идет в массы", "Затакую куртку могут и спросить", ", это уж слишком, могут и спросить… Не такультура, которая молодежи нужна", "В таком наряде тебе нужно на зону" – написали комментаторы.Автор сайта "Русская семерка" утверждает, что люди, которыени разу не сидели в тюрьме, не должны использовать такие изображения. Впротивном случае они могут вызвать неодобрение у бывших заключенных. "Если выникак не связаны с криминальным миром, то от подобных татуировок лучшевоздержаться. Поскольку, может статься, за них придется отвечать, а именнодоказывать, что нательные рисунки вы заслужили", – передает "".