Популярный хип-хоп-исполнитель опубликовал в своем
микроблоге снимок, который вызвал неоднозначную реакцию у подписчиков. Некоторые
пользователи уверены, что Тимати может столкнуться с большими проблемами, если будет обращаться к блатной теме.
Популярный хип-хоп-исполнитель опубликовал в своем
микроблоге снимок, который вызвал неоднозначную реакцию у подписчиков. Некоторые
пользователи уверены, что Тимати может столкнуться с большими проблемами, если будет обращаться к "блатной теме".
На фотографии музыкант позирует на фоне Эйфелевой башни в
Париже. примерил джинсовую куртку, брюки и кепку. "Альтернативный вариант зимней
формы для сборной по футболу", – написал он, ссылаясь на скандал с российскими спортсменами
Александром Кокориным и Павлом Мамаевым.
Многие пользователи обратили внимание, что рисунки на куртке
исполнителя похожи на татуировки заключенных. "Владимирский централ, ветер
северный…", "Когда хотел быть авторитетом, но стал рэпером", "Когда переиграл в
игру "Тюряга", "Немного смущает, когда подобная стилистика идет в массы", "За
такую куртку могут и спросить", ", это уж слишком, могут и спросить… Не та
культура, которая молодежи нужна", "В таком наряде тебе нужно на зону" – написали комментаторы.
Автор сайта "Русская семерка" утверждает, что люди, которые
ни разу не сидели в тюрьме, не должны использовать такие изображения. В
противном случае они могут вызвать неодобрение у бывших заключенных. "Если вы
никак не связаны с криминальным миром, то от подобных татуировок лучше
воздержаться. Поскольку, может статься, за них придется отвечать, а именно
доказывать, что нательные рисунки вы заслужили", – передает "".