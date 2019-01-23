Восьмикратный чемпион Олимпийских игр в беге на короткие дистанции Усэйн Болт принял решение оставить попытки стать профессиональный футболистом. По завершении карьеры легкоатлета он планировал переквалифицироваться в футболиста.

Восьмикратный чемпион Олимпийских игр в беге на короткие дистанции Усэйн Болт принял решение оставить попытки стать профессиональный футболистом. По завершении карьеры легкоатлета он планировал переквалифицироваться в футболиста."Не могу сказать, что не справился с поставленной задачей должным образом, но определенные эпизоды мог бы сделать иным образом, — признается Болт, слова которого приводит Спорт24.Ru со ссылкой на ESPN. – Я получил определенный урок, но теперь моя спортивная карьера закончилась. Постараюсь добиться успеха в бизнесе".Напомним, что первым футбольным клубом Болта стал австралийский "Сентрал Кост Маринерс", за который ямаец сыграл несколько матчей и забил два гола. Однако в клубе с Зеленого континента Болт не задержался – австралийцы предложили ему профессиональный контракт, но того не устроили финансовые условия.