Инцидент произошел за пару дней до Нового года

Инцидент произошел за пару дней до Нового годаВ Александрове у местной чиновницы (по совместительству олимпийской чемпионки Ольги Даниловой) и директора спортшколы Екатерины Шаговой произошел серьезный конфликт.За пару дней до Нового года, как рассказывает сама Екатерина Шагова, она пришла к Даниловой по рабочим вопросам. Во время диалога чиновница стала нелицеприятно высказываться о тренерах спортивной школы, критиковать их. В какой-то момент начальница отдела схватила из ведерка украшенную шарами и гирляндой елку и начала бить ею оппонентку. Потом выставила ее из кабинета, схватив директора за горло.В тот же день Шагова пошла в больницу и сняла побои, а потом обратилась в полицию. Но и Ольга Данилова написала заявление.Однако правоохранители отказали в возбуждении дела, потому что угроз жизни и здоровью женщин не было.