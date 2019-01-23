Инцидент произошел на федеральной трассе М-7 в Цивильском районе. Ранним утром водитель легкового автомобиля сбил нетрезвую женщину, идущую по дороге. Испугавшись последствий, мужчина оттащил пострадавшую в сторону, присыпал ее снегом и скрылся с места ДТП.

Накануне в Цивильском районе на федеральной трассе М-7 легковой автомобиль насмерть сбил женщину, внезапно оказавшуюся на дороге.Инцидент произошел 21 января утром в условиях плохой видимости. Водитель, сбивший пешехода, остановился и, увидев, что женщина была сбита насмерть, оттащил ее тело, присыпал его снегом и скрылся с места ДТП.При помощи свидетелей происшествия беглеца вскоре задержали. Выяснилось, что за рулем сидел 32-летний мужчина, ехавший из Чебоксар в Цивильск. Было проведено медицинское освидетельствование — оказалось, что водитель был трезв.А сбитая женщина, как выяснили эксперты, была пьяной, что объясняет ее внезапное появление на оживленной трассе.В настоящее время водитель помещен под арест на 15 суток за побег с места аварии.