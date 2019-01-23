В ходе мероприятия участники обсудили проблемные вопросы, связанные с деятельностью ГИБДД г. Москвы и пути их решения...

В Госавтоинспекции г. Москвы подведены итоги оперативно-служебной деятельности за 2018 год. В совещании принял участие начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников, а также руководители министерств и ведомств федерального и регионального уровней, представители Общественного совета ГУ МВД России по г. Москве.Открыл мероприятие руководитель российской Госавтоинспекции. Он вручил сотрудникам ГИБДД г. Москвы награды за особые заслуги в служебной деятельности.Глава столичной Госавтоинспекции генерал-майор полиции Виктор Коваленко подвел итоги 2018 года: «В городе Москве сокращено на 7,1% число погибших в ДТП, а также достигнуты все целевые показатели и индикаторы, предусмотренные федеральной целевой программой «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах».В рамках итогового совещания начальник ГУОБДД МВД России Михаил Черников отметил, что данный прогресс явился результатом взаимодействия с органами власти различного уровня, анализа ситуации и принятия конкретных комплексных мер по повышению безопасности дорожного движения. Также он отметил важность внедрения новых форм и методов воздействия на участников дорожного движения, повышения качества оказания государственных услуг населению.В ходе мероприятия участники обсудили проблемные вопросы, связанные с деятельностью ГИБДД г. Москвы и пути их решения. Члены президиума также наметили цели и задачи на 2019 год и рассмотрели вопросы взаимодействия по разным направлениям служебной деятельности.В завершение начальник ГУОБДД МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников ориентировал руководящий состав на продолжение повышения качества обеспечения безопасности дорожного движения.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81